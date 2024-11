Trump za osobitného vyslanca USA pre Ukrajinu vymenuje Kellogga

Washington 27. novembra (TASR) - Zvolený americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že na post osobitného vyslanca USA pre Ukrajinu vymenuje Keitha Kellogga. Kellogg je generálporučík vo výslužbe, ktorý Trumpovi predložil plán na ukončenie vojny s Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Kellogg (80) v prvej Trumpovej vláde v rokoch 2017 - 2021 pôsobil ako vedúci kancelárie Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť aj ako poradca vtedajšieho viceprezidenta Mikea Pencea.



"Som veľmi rád, že môžem vymenovať generála Keitha Kellogga za asistenta prezidenta a osobitného vyslanca pre Ukrajinu a Rusko. Keith má za sebou vynikajúcu vojenskú aj podnikateľskú kariéru. V mojej prvej administratíve dostával veľmi citlivé úlohy v oblasti národnej bezpečnosti," uviedol Trump vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.



Post osobitného vyslanca USA pre Ukrajinu v súčasnosti zriadený nie je, Trump to však pravdepodobne zmení a takúto pozíciu vytvorí, uviedli predtým pre agentúru Reuters zdroje oboznámené so záležitosťou a úvahami Trumpa.



Kelloggov plán na ukončenie vojny na Ukrajine zahŕňa zmrazenie frontových línií na aktuálnych pozíciách a donútenie Kyjeva aj Moskvy, aby začali rokovať.



Tento plán navrhol spolu s Fredom Fleitzom, ktorý taktiež za Trumpa pôsobil ako vedúci kancelárie Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť. Podľa ich stratégie by USA tlmočili Ukrajine, že ďalšie zbrane dostane len vtedy, ak začne s Ruskom rokovať o mieri. Washington by súbežne varoval Rusko, že ak odmietne s Ukrajinou rokovať, tá dostane viac amerických zbraní. Zároveň by sa prestalo uvažovať o prijatí Ukrajiny do NATO v blízkej budúcnosti.