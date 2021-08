Trump: Za rýchly postup Talibanu nesie vinu Biden

Washington 13. augusta (TASR) – Bývalý americký prezident Donald Trump obvinil vo štvrtok svojho nástupcu Joea Bidena, že zavinil súčasný rýchly postup bojovníkov Talibanu v Afganistane. Informovala o tom agentúra AFP.



Trump vyhlásil, že ak by bol stále prezidentom on, stiahnutie amerických vojsk z Afganistanu by bool „úplne iné a oveľa úspešnejšie". Biden podľa neho rozhodol o odsune vojakov z Afganistanu bez toho, aby Talibanu stanovil akékoľvek podmienky.



„Keby som bol prezidentom ja, svet by videl, že náš odsun z Afganistanu by bol spojený s podmienkami," uviedol Trump vo vyhlásení.



To, čo talibovia robia v súčasnosti v Afganistane, by podľa neho bolo za jeho vlády „neprijateľné". Trump to podľa vlastných slov svojho času sám tlmočil najvyšším lídrom Talibanu.



Ako konkrétne by sa dal súčasný bleskový postup zastaviť, však bývalý šéf Bieleho domu neuviedol.



Mnohí kritici však pripisujú vinu za súčasnú zlú bezpečnostnú situáciu v Afganistane práve Donaldovi Trumpovi, ktorého administratíva vlani uzavrela dohodu s Talibanom a následne prudko znížila počet amerických vojakov v krajine.



Taliban obsadil už dvanásť provinčných metropol z celkových 34, a to v priebehu týždňa. Vo štvrtok dobyl Kandahár. Ide o druhé najväčšie mesto v krajine a kolísku Talibanu. Krátko predtým obsadil aj tretie najväčšie mesto v krajine - Herát. Podľa talibanského hovorcu sa vládne jednotky v Heráte vzdávajú a prechádzajú na stranu militantov. Vo štvrtok dobyl aj provinčnú metropolu Ghazní, ktorá sa nachádza iba 150 kilometrov od Kábulu.



Taliban začal svoju mohutnú ofenzívu v máji, keď sa z Afganistanu začala posledná fáza sťahovania jednotiek USA a ich spojencov, ktoré v krajine pôsobili dve desaťročia. Odsun medzinárodných vojsk má byť úplne dokončený do 31. augusta, takže z krajiny už prakticky odišli všetci zahraniční vojaci.



Afganská vláda už takmer stratila kontrolu nad severnou a západnou časťou krajiny. Podľa odhadov amerických tajných služieb by talibovia mohli ovládnuť Kábul do 90 dní od ukončenia odsunu.