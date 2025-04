Trump: Za vojnu na Ukrajine sú zodpovední Biden, Putin a Zelenskyj

Washington 14. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump dôrazne odmietol akúkoľvek zodpovednosť za rusko-ukrajinský konflikt a označil ho za vojnu svojho predchodcu v Bielom dome, demokrata Joea Bidena. Napísal to v statuse zverejnenom v pondelok na sociálnej sieti Truth Social, informovala na svojom webe televízia Sky, píše TASR.



Vo vyhlásení v Oválnej pracovni Bieleho domu po rokovaní so salvádorským prezidentom Nayibom Bukelem Trump pripomenul, že počas svojho prvého funkčného obdobia nemal problém zabrániť vojne. Dodal, že ho rešpektoval ruský prezident Vladimir Putin aj všetci ostatní lídri.



V tejto súvislosti opäť spomenul prezidentské voľby v USA z roku 2020, o ktorých sa nazdáva, že boli zmanipulované. Podľa neho nebyť tohto volebného podvodu, k vojne na Ukrajine by nebolo došlo.



Ostro kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a obvinil ich, že „odviedli absolútne hroznú prácu, ktorá umožnila, aby sa táto hrôza začala“. Podľa jeho názoru mali veľa možností, ako vojne zabrániť.



„Milióny mŕtvych kvôli trom ľuďom“, deklaroval Trump na adresu Putina, Bidena a Zelenského, pričom posledných dvoch obvinil z nekompetentnosti. Spresnil, že Biden i Zelenskyj túto vojnu mohli zastaviť a že Putin ju nikdy nemal začať.



Na otázku novinárov o Zelenskom Trump povedal: „Keď začnete vojnu, musíte vedieť, že ju môžete vyhrať... Nezačnete vojnu proti niekomu, kto je 20-krát väčší ako vy, a potom dúfate, že vám niekto dá rakety.“



Trump celú situáciu označil za smutnú, ale zdôraznil, že „usilovne pracuje na zastavení umierania a ničenia“, čím naznačil svoju účasť na hľadaní diplomatického riešenia vojnového konfliktu, ktorý sa ťahá už viac ako tri roky. Uviedol, že chce zastaviť zabíjanie na Ukrajine, a dodal, že dochádza k pokroku. „Myslím si, že čoskoro uvidíte niekoľko veľmi dobrých návrhov,“ doplnil Trump.



Trumpove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď sa jeho administratíva snaží definovať svoj postoj k vojne na Ukrajine v situácii, keď čelí tlaku medzinárodného spoločenstva, aby USA pokračovali v podpore Kyjevu.