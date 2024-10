Trump: Zabitie Sinwára zvýšilo šancu na mier

Detroit 19. októbra (TASR) - Kandidát na amerického prezidenta Donald Trump v piatok vyjadril súhlas nad zabitím lídra radikálneho hnutia Hamas Jahjú Sinwára a dodal, že jeho smrť zvýšila pravdepodobnosť diplomatického ukončenia vojny v Gaze, avšak Washington by sa podľa Trumpa nemal snažiť zadržiavať Izrael. Informovala o tom agentúra AFP.



Keď sa Trumpa novinári spýtali, či bude podľa jeho názoru ľahšie dosiahnuť mier po tom, čo Sinwára zabili izraelské jednotky, Trump odvetil: "Myslím, že teraz to bude ľahšie. Som rád, že Bibi (izraelský premiér Benjamin Netanjahu) sa rozhodol urobiť, čo musel."



Dodal, že americký prezident Joe Biden sa snaží Netanjahua "mierniť". "Snaží sa ho mierniť a pritom by mal pravdepodobne robiť presný opak," vyhlásil Trump.



Agentúra AFP pripomína, že Biden spolu s viceprezidentkou a kandidátkou na prezidentku Kamalou Harrisovou sa snažia balansovať medzi zachovaním tradičnej americkej podpory pre Izrael a zároveň tlačiť na Izrael, aby zmiernil prelievanie krvi civilistov vo vojne proti Hamasu.