Trump zablahoželal Mileiovi k volebnému víťazstvu
Povedal, že odvádza dobrú prácu.
Autor TASR
Washington 27. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok zablahoželal svojmu argentínskemu spojencovi, prezidentovi Javierovi Mileiovi, k presvedčivému víťazstvu jeho strany vo voľbách do argentínskeho Kongresu.
„Gratulujem prezidentovi Javierovi Mileiovi k jeho drvivému víťazstvu v Argentíne. Odvádza skvelú prácu! Našu dôveru v neho potvrdil argentínsky ľud,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social počas cesty po Ázii.
Milei označil víťazstvo svojej strany vo voľbách za „zlomový bod“ pre krajinu a sľúbil, že bude pokračovať vo svojom reformnom programe.
„Dnes sme dosiahli zlomový bod, dnes sa začína budovanie veľkej Argentíny,“ povedal svojim priaznivcom na víťaznom večierku v Buenos Aires po tom, čo jeho strana získala viac ako 40 percent hlasov odovzdaných voličmi členom Kongresu.
Z predbežných neúplných výsledkov sčítania hlasov vyplýva, že Mileiovu stranu Sloboda napreduje (La Libertad Avanza - LLA) vo voľbách do dolnej komory Kongresu na celoštátnej úrovni podporilo 40,84 percenta voličov. Ľavicovo-centristický perónistický opozičný blok Vlastenecká sila (Fuerza Patria - FP) získal 24,5 percenta hlasov.
Televízia CNN informovala, že LLA ovládla aj šesť z ôsmich provincií, kde sa konali voľby na tretinu miest v Senáte.
Voliči vo voľbách rozhodovali o obsadení polovice kresiel v Poslaneckej snemovni a tretiny kresiel v hornej komore argentínskeho parlamentu - Senáte.
V týchto voľbách sa rozhodovalo o tom, či Milei vstúpi do druhej polovice svojho funkčného obdobia posilnený alebo oslabený: mali preveriť podporu jeho reforiem voľného trhu a prísnych úsporných opatrení.
Pred voľbami Argentína zaznamenala masívny výpredaj národnej meny – pesa, čo prinútilo Mileia požiadať o pomoc USA. Washington prisľúbil bezprecedentný balík pomoci vo výške 40 miliárd dolárov, pričom však prezident Donald Trump varoval Argentínčanov, že nebude „veľkorysý“, ak výsledok volieb nebude pre Mileia priaznivý.
