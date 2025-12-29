< sekcia Zahraničie
Trump zablahoželal Thajsku a Kambodži k uzavretiu prímeria
Autor TASR
Washington 28. decembra (TASR) — Americký prezident Donald Trump zablahoželal v nedeľu lídrom Thajska a Kambodže k prímeriu, na ktorom sa obe krajiny dohodli v sobotu po týždňoch pohraničných stretov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Chcem zablahoželať obom skvelým lídrom k dosiahnutiu tohto rýchleho a veľmi spravodlivého riešenia,“ povedal Trump, ktorý si pripisuje zásluhy za uzavretie predchádzajúce prímeria porušeného začiatkom decembra. USA, ktoré spolu s Čínou a Malajziou pôsobili ako sprostredkovatelia, sú „hrdé na to, že mohli pomôcť“, zhodnotil Trump.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ešte v sobotu privítal prímerie medzi Thajskom a Kambodžou a vyzval obe strany na jeho okamžité dodržiavanie.
Podľa oficiálnych údajov bolo počas troch týždňov bojov zabitých najmenej 47 ľudí a viac ako milión civilistov musel opustiť svoje domovy.
Kambodža a Thajsko sa dohodli zastaviť paľbu a pohyb vojsk a umožniť civilistom žijúcim v pohraničných oblastiach čo najskorší návrat domov. Dohodli sa aj na spolupráci pri odmínovaní.
Po uzavretí prímeria absolvuje čínsky minister zahraničných vecí Wang I dvojdňové rokovania so svojím kambodžským a thajským rezortným partnerom, ktoré sa začali v nedeľu. Šéf čínskej diplomacie vyzval obe krajiny, aby obnovili vzájomnú dôveru, zlepšili bilaterálne vzťahy a zachovali mier a stabilitu v regióne.
