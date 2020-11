Trump zakázal investovať do čínskych firiem podporujúcich armádu

Washington 13. novembra (TASR) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump podpísal vo štvrtok výkonné nariadenie zakazujúce Američanom investovať v čínskych firmách, ktoré by podľa neho mohli napomáhať vojenskému aparátu Pekingu. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa textu tohto nariadenia totiž čínska vláda zaväzuje tamojšie súkromné firmy, aby podporovali jej vojenské aktivity a prostredníctvom kapitálových trhov "využíva investorov z USA na financovanie rozvoja a modernizácie svojej armády".



Zákaz vyplývajúci z nariadenia nadobudne účinnosť 11. januára, a teda len pár dní pred koncom Trumpovho prezidentského úradu. Ide o dosiaľ posledný krok v čoraz vyhrotenejších vzťahoch USA s Čínou, komentuje AFP.



Zákaz sa podľa medializovaných správ vzťahuje na 31 čínskych firiem vrátane telekomunikačných, leteckých i stavebných spoločností, pričom americkí investori podľa neho musia do 11. novembra 2021 odpredať podiely, ktoré v nich vlastnia.



Trump uviedol, že americkí investori pomáhajú Číne "priamo ohrozovať Spojené štáty i americké sily v zámorí", a to okrem iného "aj vývojom a nasadením zbraní hromadného ničenia, pokročilých konvenčných zbraní i škodlivých kybernetických akcií" proti USA.