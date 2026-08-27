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Trump zakázal používanie niektorých zahraničných zariadení
Nariadenie sa odvoláva na situáciu, ktorú Biely dom opísal ako „neobvyklú a mimoriadnu zahraničnú hrozbu“.
Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal v stredu výkonné nariadenie, ktorým vyhlásil národný stav núdze a zakázal používanie niektorých zahraničných zariadení v elektrickej sústave Spojených štátov. Oznámil to Biely dom, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Nariadenie sa odvoláva na situáciu, ktorú Biely dom opísal ako „neobvyklú a mimoriadnu zahraničnú hrozbu“. Tú údajne predstavujú veľkokapacitné energetické systémy zahraničnej výroby, ktoré môžu obsahovať zraniteľné miesta z hľadiska národnej bezpečnosti.
Trumpov krok je najnovším príkladom prístupu Washingtonu k riešeniu technologických hrozieb zo strany Číny, píše Reuters. Nasleduje po rozhodnutí Európskej komisie z začiatku tohto roka, ktorá zakázala čínske solárne striedače (invertory) vo verejne financovaných energetických projektoch.
Agentúra Reuters minulý rok informovala, že americkí experti, ktorí rozoberajú zariadenia pripojené k sieti s cieľom preveriť ich bezpečnosť, našli v niektorých čínskych solárnych invertoroch skryté komunikačné zariadenia, ktoré neboli uvedené v produktovej dokumentácii.
„Dospel som k záveru, že situácia v oblasti zahraničných dodávok elektrických zariadení pre veľkokapacitné energetické systémy predstavuje neobvyklú a mimoriadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku a hospodárstvo Spojených štátov, ktorej zdroj je úplne alebo z podstatnej časti mimo USA. V súvislosti s touto hrozbou týmto vyhlasujem národný núdzový stav,“ uviedol Trump v nariadení.
Na základe tohto príkazu bude v Spojených štátoch zakázané nakupovať alebo inštalovať určité elektrické zariadenia pre veľkokapacitné energetické systémy vyrobené v zahraničí, a to vrátane súvisiaceho kritického softvéru a digitálnych funkcií, ktoré by mohli predstavovať kybernetické alebo prevádzkové riziká, uviedol Biely dom vo vyhlásení.
Nariadenie zároveň žiada amerického ministra energetiky, aby stanovil podmienky pre ďalšie používanie a prevádzku takýchto zariadení s cieľom vyriešiť obavy, ktoré Trumpova administratíva identifikovala, dodal Biely dom.
Nariadenie sa odvoláva na situáciu, ktorú Biely dom opísal ako „neobvyklú a mimoriadnu zahraničnú hrozbu“. Tú údajne predstavujú veľkokapacitné energetické systémy zahraničnej výroby, ktoré môžu obsahovať zraniteľné miesta z hľadiska národnej bezpečnosti.
Trumpov krok je najnovším príkladom prístupu Washingtonu k riešeniu technologických hrozieb zo strany Číny, píše Reuters. Nasleduje po rozhodnutí Európskej komisie z začiatku tohto roka, ktorá zakázala čínske solárne striedače (invertory) vo verejne financovaných energetických projektoch.
Agentúra Reuters minulý rok informovala, že americkí experti, ktorí rozoberajú zariadenia pripojené k sieti s cieľom preveriť ich bezpečnosť, našli v niektorých čínskych solárnych invertoroch skryté komunikačné zariadenia, ktoré neboli uvedené v produktovej dokumentácii.
„Dospel som k záveru, že situácia v oblasti zahraničných dodávok elektrických zariadení pre veľkokapacitné energetické systémy predstavuje neobvyklú a mimoriadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku a hospodárstvo Spojených štátov, ktorej zdroj je úplne alebo z podstatnej časti mimo USA. V súvislosti s touto hrozbou týmto vyhlasujem národný núdzový stav,“ uviedol Trump v nariadení.
Na základe tohto príkazu bude v Spojených štátoch zakázané nakupovať alebo inštalovať určité elektrické zariadenia pre veľkokapacitné energetické systémy vyrobené v zahraničí, a to vrátane súvisiaceho kritického softvéru a digitálnych funkcií, ktoré by mohli predstavovať kybernetické alebo prevádzkové riziká, uviedol Biely dom vo vyhlásení.
Nariadenie zároveň žiada amerického ministra energetiky, aby stanovil podmienky pre ďalšie používanie a prevádzku takýchto zariadení s cieľom vyriešiť obavy, ktoré Trumpova administratíva identifikovala, dodal Biely dom.