Trump zakázal transrodovým študentkám ženské športy, boli protesty

Washington 6. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu podpísal dekrét, ktorým chce vylúčiť transrodové dievčatá a ženy zo ženských športov na amerických školách. Dekrét nazvaný "Udržať mužov mimo ženských športov" by sa v skutočnosti dotkol len niekoľkých jednotlivkýň. TASR o tom píše na základe správ agentúr AP a Reuters.



Trumpovým cieľom je zabezpečiť dodržiavanie zákona Title IX, ktorý v USA zakazuje akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia v školách dotovaných federálnymi úradmi, v súlade s názorom jeho administratívy, ktorá definuje pohlavie ako niečo, čo bolo každému človeku pridelené pri narodení.



"Týmto dekrétom sa vojna proti ženskému športu skončila," povedal Trump pri slávnostnom podpise dekrétu. "Moja administratíva sa nebude prizerať, ako muži bijú a šikanujú športovkyne," dodal.



Každej škole, ktorá umožní transrodovým ženám alebo dievčatám pretekať v športových súťažiach, hrozí zastavenie federálnej finančnej pomoci.



Dekrét by sa v skutočnosti dotkol len malého počtu športovkýň. Podľa Národnej univerzitnej športovej asociácie (NCAA) v decembri evidovali menej ako desať transrodových súťažiacich spomedzi viac ako 520.000 športovcov na viac ako 1100 členských školách.



Podľa AP Trump tiež vyzýva súkromné športové organizácie na stretnutie v Bielom dome, aby si mohol osobne vypočuť "príbehy športovkýň, ktoré utrpeli celoživotnú ujmu na zdraví, ktoré boli umlčané a nútené sprchovať sa s mužmi a súťažiť s mužmi na športoviskách po celej krajine".



Trump takisto nariadil príslušným úradom preskúmanie žiadostí o víza transrodových žien s cieľom uistiť sa, že budú súťažiť v kategóriách pohlavia, ktoré im bolo pridelené pri narodení.



"Ak prichádzate do krajiny a tvrdíte, že ste žena, ale tu ste muž, ktorý prišiel súťažiť so ženami, budeme musieť preskúmať, či nejde o podvod," vyhlásil Trump. Podľa Bieleho domu spraví vláda všetko pre to, aby toto nariadenie platilo aj počas letných olympijských hier v Los Angeles v roku 2028.



Počas svojej predvolebnej kampane Trump niekoľkokrát zopakoval svoj zámer zakázať transrodovým ženám účasť v ženských športoch. Podľa viacerých prieskumov verejnej mienky s takýmto zákazom väčšina Američanov súhlasí, píše Reuters.



Tento dekrét prichádza po sérii predošlých nariadení, ktoré obmedzujú transrodové osoby v USA. Jedným z nich bolo aj rozhodnutie zastaviť všetku federálnu podporu zákrokov na zmenu pohlavia u ľudí mladších ako 19 rokov. Ďalší dekrét tejto skupine ľudí zakazuje slúžiť v americkej armáde.



Tisíce ľudí protestovali proti Trumpovým návrhom a opatreniam





Na viacerých miestach v Spojených štátoch sa v stredu zišli tisícky demonštrantov protestujúcich proti nariadeniam prezidenta Donalda Trumpa. Vyjadrovali nesúhlas s jeho protiimigračnou politikou, s obmedzením práv transrodových osôb a s jeho návrhom na násilný presun Palestínčanov z Pásma Gazy. TASR o tom píše na základe správ agentúry AP.



Protesty sú výsledkom hnutia, ktoré vzniklo na internete pod hashtagmi #buildtheresistance (budujme odpor) a #50501, znamenajúce 50 protestov, 50 štátov, jeden deň. Mnohé webové stránky a účty naprieč sociálnymi sieťami vyzývali ľudí na účasť na týchto demonštráciách so správami ako "Odmietnite fašizmus" či "Bráňte našu demokraciu".



Okrem Trumpa kritizovali protestujúci aj Elona Muska ako šéfa Komisie pre efektívnosť vlády (DOGE) a tiež tzv. Projekt 2025. Ide o približne 900-stranový zoznam pravicových návrhov, ktoré by rozšírili právomoci prezidenta a nastolili konzervatívnu sociálnu politiku, píše stanica BBC.



Trump po svojej inaugurácii podpísal niekoľko dekrétov, ktoré vyvolali vlnu kritiky. Patrí medzi nich nariadenie obmedzujúce federálnu podporu zákrokov na zmenu pohlavia u ľudí mladších ako 19 rokov či vylúčenie transrodových dievčat a žien zo ženských športov na amerických školách.



Kritiku vyvolal aj jeho návrh, aby Spojené štáty získali kontrolu nad Pásmom Gazy či jeho protiimigračná politika, v rámci ktorej vykonáva hromadné deportácie nelegálnych prisťahovalcov z krajiny.