Trump zakázal vstup do USA zahraničným študentom prijatých na Harvard

Washington 5. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vydal v stredu miestneho času výkonné nariadenie blokujúce vstup do USA takmer všetkým zahraničným študentom prijatým na Harvardovu univerzitu. Odôvodnil to najmä potrebou ochrany národnej bezpečnosti, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



„Rozhodol som, že je potrebné obmedziť vstup zahraničných štátnych príslušníkov, ktorí sa snažia vstúpiť do Spojených štátov výlučne alebo hlavne s cieľom študovať na Harvardovej univerzite alebo sa zúčastniť na výmennom programe, ktorý Harvardova univerzita poskytuje,“ uviedol Trump.



Zákaz sa dotkne okolo 7000 zahraničných študentov. Vstup bude blokovaný všetkým nových študentom prijatým na Harvard, s výnimkou prípadov, ktoré budú podľa posúdenia vlády „v národnom záujme“. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio zároveň rozhodne, či budú zrušené víza aj tým zahraničným študentom, ktorí už v USA sú za účelom štúdia na Harvarde.



Nariadenie má aktuálne platnosť šesť mesiacov, pričom vláda má do 90 dní rozhodnúť o jeho prípadnom ďalšom predĺžení.



K takémuto kroku došlo po tom, ako koncom mája potvrdil americký federálny súd platnosť svojho predbežného opatrenia, ktorým zablokoval predošlé rozhodnutie Trumpovej administratívy zakazujúce Harvardovej univerzite prijímať zahraničných študentov.



Harvard je považovaný za jednu z najbohatších univerzít na svete s majetkom v odhadovanej hodnote 53 miliárd dolárov. Trump ju však označuje za „antisemitskú, krajne ľavicovú inštitúciu“. Odôvodňuje to propalestínskymi demonštráciami na jej pôde, ktoré sa uskutočnili po začiatku vojny v Pásme Gazy.



Univerzita tiež odmietla vyhovieť požiadavkám vlády na zrušenie programov diverzity či preverovanie svojich študentov alebo aj na zmeny vo svojom vedení, ktoré označila ako ohrozovanie svojej akademickej slobody.



Trumpova administratíva eskalovala sport s Harvardom tak, že tejto univerzite znížila granty určené na výskum o viac ako 2,6 miliardy dolárov a pohrozila jej aj ukončením všetkých kontraktov, pripomína AP.



Americké ministerstvo zahraničných vecí taktiež ešte minulý týždeň upovedomilo americké veľvyslanectvá a konzuláty o tom, že administratíva USA začne preverovať aj sociálne siete žiadateľov o víza, ktorí plánujú študovať, pracovať či aj len navštíviť Harvardovu univerzitu - s cieľom odhaliť tak akékoľvek prejavy antisemitizmu.



Vedenie Harvardu tvrdí, že kroky Trumpovej administratívy vytvorili prostredie plné „hlbokého strachu, neistoty a zmätku“, v ktorom ho mnohí zahraniční študenti žiadajú o prestup na iné univerzity.