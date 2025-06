Trump zakazuje od pondelka vstup do USA ľuďom z 12 krajín

Washington 5. júna 2025 (AFP) - Americký prezident Donald Trump podpísal v stredu tzv. cestovný zákaz, ktorým od pondelka 9. júna znemožní do USA vstup ľuďom z celkovo 12 krajín zahŕňajúcich Afganistan, Irán či Jemen. Cieľom opatrenia je „chrániť Američanov pred nebezpečnými zahraničnými aktérmi“, oznámil Biely dom. Zavedenie zákazu podľa Trumpa podnietil nedeľný teroristický útok v meste Boulder v štáte Colorado, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Zákaz sa vzťahuje na občanov Afganistanu, Mjanmarska, Čadu, Konžskej republiky, Rovníkovej Guiney, Eritrey, Haiti, Iránu, Líbye, Somálska, Sudánu a Jemenu. „Nedávny teroristický útok v meste Boulder v štáte Colorado zdôraznil extrémne nebezpečenstvo, aké pre našu krajinu predstavuje vstup cudzincov, ktorí nie sú riadne preverení,“ povedal na margo zákazu Trump vo videu zverejnenom na platforme X.



Zákaz nadobudne platnosť v pondelok 9. júna o 00.01 h miestneho času. Zvýšené cestovné obmedzenia okrem toho budú platiť pre ľudí prichádzajúcich do USA z Burundi, Kuby, Laosu, Sierra Leone, Toga, Turkménska a Venezuely, informoval Biely dom. „Musím (takto) konať, aby som ochránil národnú bezpečnosť a národné záujmy Spojených štátov a ich obyvateľov,“ vyhlásil Trump.



Zoznam krajín bol podľa správy agentúry AP vypracovaný na základe Trumpovho dekrétu z 20. januára, ktorým nariadil ministerstvám - zahraničných vecí a vnútornej bezpečnosti - a tiež riaditeľke amerických tajných služieb (DNI) vypracovať správu o „nepriateľských postojoch“ voči USA, respektíve o tom, či vstup ľudí z určitých krajín predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť krajiny.



Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia zakázal v januári 2017 cestovanie do USA ľuďom zo siedmich prevažne moslimských krajín, a to Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu.



V meste Boulder došlo v nedeľu k útoku na účastníkov zhromaždenia na podporu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Muhammad Sabrí Sulajmán (45) pochádzajúci z Egypta tam hodil do skupiny približne 20 ľudí dve zápalné fľaše, takzvané Molotovove koktaily, striekal na nich benzín a kričal „Slobodu Palestíne“. Zranenia utrpelo najmenej 15 ľudí, niektorí mali viac ako 80 rokov. Sulajmán sa podľa vládnych zdrojov nachádzal v USA na základe medzičasom už neplatného víza.