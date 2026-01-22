< sekcia Zahraničie
Trump žaluje New York Times za zavádzajúci prieskum verejnej mienky
Autor TASR
Washington 22. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že na denník The New York Times (NYT) podá žalobu za zverejnenie prieskumu verejnej mienky NYT/Siena University Poll, podľa ktorého podpora voličov preňho postupne klesá. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.
„Prieskum NYT/Siena Poll, ktorý je voči mne vždy nesmierne negatívny..., bude pridaný do mojej žaloby proti upadajúcemu NYT,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social s tvrdením, že denník výsledky prieskumu skreslil v prospech demokratov.
„NYT bude niesť plnú zodpovednosť za všetky svoje radikálne ľavicové lži a protiprávne konanie,“ varoval prezident v príspevku.
„Falošné prieskumy o ekonomike, o hraniciach, o takmer všetkom sú smiešne a nebezpečné. SKUTOČNÉ prieskumy sú SKVELÉ, ale odmietajú ich uverejniť. Nie je to nič iné ako korupcia novinárov,“ pokračoval Trump.
Americký prezident tak podľa vlastných slov dúfa, že NYT za tento údajne nesprávny prieskum vďaka jeho žalobe zaplatí a že tým zabráni ďalším podobným prieskumom v budúcnosti.
Prieskum NYT/Siena Poll bol realizovaný v dňoch 12. až 17. januára na vzorke 1625 registrovaných amerických voličov, vysvetľuje NYT. Na otázku, či sú s prácou Trumpa vo funkcii prezidenta USA spokojní, odpovedalo kladne len 40 percent respondentov. Až 49 percent z nich sa domnieva, že situácia v Spojených štátoch je horšia než takto pred rokom.
