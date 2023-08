Trump zaplatil kauciu; zatknutie označil za výsmech spravodlivosti

Atlanta 25. augusta (TASR) - Americký exprezident Donald Trump opustil vo štvrtok budovu väznice v meste Atlanta v americkom štáte Georgia zhruba 20 minút po formálnom zatknutí v súvislosti s obvineniami z pokusu o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Trumpa prepustili na kauciu vo výške 200.000 dolárov. Následne sa vybral späť na letisko na cestu domov do New Jersey.



Po zatknutí vo väznici v okrese Fulton bola zhotovená aj historicky prvá fotografia bývalého amerického prezidenta pre potreby polície, uviedli viaceré americké médiá s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.



Fotografia doposiaľ nebola zverejnená, podľa agentúry AFP sa však môže stať svetoznámym záberom, keďže 77-ročný Trump čelí súčasne viacerým trestným stíhaniam a v budúcoročných prezidentských voľbách v USA sa plánuje uchádzať o znovuzvolenie.



Svoje formálne zatknutie Trump vo štvrtok podľa agentúry AFP označil za "výsmech spravodlivosti" a trestné stíhanie v prípade zvrátenia volebných výsledkov v Georgii za "zasahovanie do volieb".



Trumpa začiatkom minulého týždňa v Georgii obžalovali z vydierania a celého radu volebných podvodov. Došlo k tomu po rozsiahlom vyšetrovaní jeho snáh zvrátiť volebnú porážku v tomto štáte. Obžalovaných bolo aj ďalších 18 ľudí vrátane bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Marka Meadowsa a Trumpovho bývalého osobného právnika Rudyho Giulianiho, ktorý sa prihlásil v atlantskej väznici už v stredu.



Prípad vyšetruje prokurátorka okresu Fulton Fani Willisová, ktorá chce, aby sa proces začal začiatkom marca budúceho roka.