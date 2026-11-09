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Trump zase spochybňuje výsledok volieb,podľa Schumera sa to dalo čakať
Týmto vyjadrením americký prezident zaujal úplne opačný postoj, než aký prezentoval počas volebnej noci, keď deklaroval ochotu akceptovať výsledky hlasovania.
Autor TASR
Washington 9. novembra (TASR) - Po výraznej porážke republikánov v minulotýždňových voľbách do Kongresu americký prezident Donald Trump opäť „vytiahol“ nepodložené tvrdenia o volebných podvodoch a spochybnil dôveryhodnosť hlasovania, v ktorom demokrati získali väčšinu v oboch komorách Kongresu. Informovala o tom agentúra AFP.
„Naozaj si niekto myslí, že tieto ‚voľby‘ boli čestné? Ako je možné, že prieskumy sa tak veľmi mýlili?“ napísal Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social. Bez akýchkoľvek dôkazov zároveň naznačil, že nárazové započítanie veľkého počtu hlasov z predčasného hlasovania pripravilo republikánov o možnosť zvíťaziť.
Týmto vyjadrením americký prezident zaujal úplne opačný postoj, než aký prezentoval počas volebnej noci, keď deklaroval ochotu akceptovať výsledky hlasovania. Denníku The New York Times vtedy povedal: „Som pripravený tieto výsledky uznať.“
Líder demokratov v americkom Senáte Chuck Schumer označil Trumpov návrat k spochybňovaniu volebných výsledkov za očakávaný krok. „Bolo len otázkou času, kedy Trump opäť začne spochybňovať výsledky volieb. Môže sa sťažovať, koľko chce, no nič nezmení na neodvratnej skutočnosti: počas posledných dvoch rokov svojho prezidentského mandátu bude čeliť najväčšej demokratickej väčšine v Kongrese za posledné desaťročia. Je to dôsledok jeho bezprecedentného zlyhania,“ vyhlásil Schumer.
Trump opakovane spochybňoval výsledky volieb v USA, pričom dôkazy o podvodoch nepredložil. Najvýraznejšie tak urobil po svojej porážke v prezidentských voľbách v roku 2020, v ktorých zvíťazil Joe Biden.
Trumpove vyjadrenia vtedy prispeli k vyhroteniu situácie, ktorá vyústila do udalostí zo 6. januára 2021, keď dav jeho podporovateľov vtrhol do budovy Kapitolu vo Washingtone počas zasadnutia Kongresu, na ktorom sa potvrdzovali výsledky prezidentských volieb z roku 2020.
Pri útoku na Kapitol utrpelo zranenia viac ako 140 policajtov. S udalosťami sa spája aj sedem úmrtí vrátane piatich ľudí, ktorí zahynuli v deň útoku alebo zomreli krátko po ňom.
„Naozaj si niekto myslí, že tieto ‚voľby‘ boli čestné? Ako je možné, že prieskumy sa tak veľmi mýlili?“ napísal Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social. Bez akýchkoľvek dôkazov zároveň naznačil, že nárazové započítanie veľkého počtu hlasov z predčasného hlasovania pripravilo republikánov o možnosť zvíťaziť.
Týmto vyjadrením americký prezident zaujal úplne opačný postoj, než aký prezentoval počas volebnej noci, keď deklaroval ochotu akceptovať výsledky hlasovania. Denníku The New York Times vtedy povedal: „Som pripravený tieto výsledky uznať.“
Líder demokratov v americkom Senáte Chuck Schumer označil Trumpov návrat k spochybňovaniu volebných výsledkov za očakávaný krok. „Bolo len otázkou času, kedy Trump opäť začne spochybňovať výsledky volieb. Môže sa sťažovať, koľko chce, no nič nezmení na neodvratnej skutočnosti: počas posledných dvoch rokov svojho prezidentského mandátu bude čeliť najväčšej demokratickej väčšine v Kongrese za posledné desaťročia. Je to dôsledok jeho bezprecedentného zlyhania,“ vyhlásil Schumer.
Trump opakovane spochybňoval výsledky volieb v USA, pričom dôkazy o podvodoch nepredložil. Najvýraznejšie tak urobil po svojej porážke v prezidentských voľbách v roku 2020, v ktorých zvíťazil Joe Biden.
Trumpove vyjadrenia vtedy prispeli k vyhroteniu situácie, ktorá vyústila do udalostí zo 6. januára 2021, keď dav jeho podporovateľov vtrhol do budovy Kapitolu vo Washingtone počas zasadnutia Kongresu, na ktorom sa potvrdzovali výsledky prezidentských volieb z roku 2020.
Pri útoku na Kapitol utrpelo zranenia viac ako 140 policajtov. S udalosťami sa spája aj sedem úmrtí vrátane piatich ľudí, ktorí zahynuli v deň útoku alebo zomreli krátko po ňom.