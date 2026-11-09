Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. november 2026Meniny má Teodor
< sekcia Zahraničie

Trump zase spochybňuje výsledok volieb,podľa Schumera sa to dalo čakať

.
Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Týmto vyjadrením americký prezident zaujal úplne opačný postoj, než aký prezentoval počas volebnej noci, keď deklaroval ochotu akceptovať výsledky hlasovania.

Autor TASR
Washington 9. novembra (TASR) - Po výraznej porážke republikánov v minulotýždňových voľbách do Kongresu americký prezident Donald Trump opäť „vytiahol“ nepodložené tvrdenia o volebných podvodoch a spochybnil dôveryhodnosť hlasovania, v ktorom demokrati získali väčšinu v oboch komorách Kongresu. Informovala o tom agentúra AFP.

Naozaj si niekto myslí, že tieto ‚voľby‘ boli čestné? Ako je možné, že prieskumy sa tak veľmi mýlili?“ napísal Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social. Bez akýchkoľvek dôkazov zároveň naznačil, že nárazové započítanie veľkého počtu hlasov z predčasného hlasovania pripravilo republikánov o možnosť zvíťaziť.

Týmto vyjadrením americký prezident zaujal úplne opačný postoj, než aký prezentoval počas volebnej noci, keď deklaroval ochotu akceptovať výsledky hlasovania. Denníku The New York Times vtedy povedal: „Som pripravený tieto výsledky uznať.

Líder demokratov v americkom Senáte Chuck Schumer označil Trumpov návrat k spochybňovaniu volebných výsledkov za očakávaný krok. „Bolo len otázkou času, kedy Trump opäť začne spochybňovať výsledky volieb. Môže sa sťažovať, koľko chce, no nič nezmení na neodvratnej skutočnosti: počas posledných dvoch rokov svojho prezidentského mandátu bude čeliť najväčšej demokratickej väčšine v Kongrese za posledné desaťročia. Je to dôsledok jeho bezprecedentného zlyhania,“ vyhlásil Schumer.

Trump opakovane spochybňoval výsledky volieb v USA, pričom dôkazy o podvodoch nepredložil. Najvýraznejšie tak urobil po svojej porážke v prezidentských voľbách v roku 2020, v ktorých zvíťazil Joe Biden.

Trumpove vyjadrenia vtedy prispeli k vyhroteniu situácie, ktorá vyústila do udalostí zo 6. januára 2021, keď dav jeho podporovateľov vtrhol do budovy Kapitolu vo Washingtone počas zasadnutia Kongresu, na ktorom sa potvrdzovali výsledky prezidentských volieb z roku 2020.

Pri útoku na Kapitol utrpelo zranenia viac ako 140 policajtov. S udalosťami sa spája aj sedem úmrtí vrátane piatich ľudí, ktorí zahynuli v deň útoku alebo zomreli krátko po ňom.
.

Neprehliadnite

Premiér vráti v pondelok prezidentovi poverenie na riadenie MŽP

Strelec z Krakova podľahol zraneniam

Vo veku 86 rokov zomrel známy spisovateľ a scenárista Peter Jaroš

Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú