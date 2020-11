Trump zatiaľ vedie v 17 štátov, Biden má 14

Washington 4. novembra (TASR) - Podľa prvých výsledkov utorňajších amerických prezidentských volieb republikán Donald Trump aktuálne vedie v 17 štátoch, demokratický kandidát Joe Biden v 14.



Podľa spravodajskej stanice BBC Donald Trump získal štáty Indiana, Kentucky, Oklahoma, Tennessee, Západná Virgínia, Arkansas, Južná Dakota, Severná Dakota, Alabama, Južná Karolína, Louisiana, Nebraska, Utah, Missouri, Kansas, Wyoming a Mississippi.



Joe Biden získal Vermont, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Connecticut, Colorado, Nové Mexiko, New Hampshire, Illinois, Kalifornia, Oregon, štát Washington a Washington DC.



Podľa stanice Fox News Trump zrejme zvíťazil aj na Floride, ako jednom z najdôležitejších štátov, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku volieb.