Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 17. január 2026Meniny má Nataša
< sekcia Zahraničie

Trump zavedie clá na európske krajiny, kým USA nezískajú Grónsko

.
Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Tovar z ôsmich členských krajín NATO bude v USA čeliť postupne rastúcim clám "dovtedy, kým nebude uzavretá dohoda o úplnom a totálnom odkúpení Grónska“, uviedol v sobotu Trump.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Palm Beach 17. januára (TASR) — Americký prezident Donald Trump oznámil clá na tovary ôsmich členov NATO, kým USA nedosiahnu dohodu o kúpe Grónska. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Tovar z ôsmich členských krajín NATO bude v USA čeliť postupne rastúcim clám "dovtedy, kým nebude uzavretá dohoda o úplnom a totálnom odkúpení Grónska“, uviedol v sobotu Trump.

Clá sa majú týkať Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Holandska a Fínska. Podľa Trumpa začnú platiť 1. februára vo výške 10 %. Dodal, že 1. júna sa sadzba zvýši na 25 %.
.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť