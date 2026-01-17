< sekcia Zahraničie
Trump zavedie clá na európske krajiny, kým USA nezískajú Grónsko
Tovar z ôsmich členských krajín NATO bude v USA čeliť postupne rastúcim clám "dovtedy, kým nebude uzavretá dohoda o úplnom a totálnom odkúpení Grónska“, uviedol v sobotu Trump.
Palm Beach 17. januára (TASR) — Americký prezident Donald Trump oznámil clá na tovary ôsmich členov NATO, kým USA nedosiahnu dohodu o kúpe Grónska. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Clá sa majú týkať Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Holandska a Fínska. Podľa Trumpa začnú platiť 1. februára vo výške 10 %. Dodal, že 1. júna sa sadzba zvýši na 25 %.
