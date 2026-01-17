< sekcia Zahraničie
Trump zavedie clá na európske krajiny, kým USA nezískajú Grónsko
Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti.
Autor TASR
Palm Beach 17. januára (TASR) — Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín uvalí od 1. februára desaťpercentné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa neskôr môže zvýšiť až na 25 percent. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Od 1. februára bude desaťpercentnému clu podliehať všetok tovar odoslaný do Spojených štátov z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Fínska. Toto clo sa 1. júna 2026 zvýši na 25 percent, ak sa nedosiahne dohoda o úplnom odkúpení Grónska, napísal Trump v rozsiahlom príspevku na svojej platforme Truth Social.
Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia. Doteraz pritom nespomenul, že by na presadenie svojho zámeru použil obchodné clá, poznamenala v piatok agentúra AP.
„Čína a Rusko chcú Grónsko a Dánsko s tým nemôže nič urobiť... Túto hru môžu hrať iba Spojené štáty americké pod vedením PREZIDENTA DONALDA J. TRUMPA, a to veľmi úspešne!“ uviedol Trump.
Spoločné vojenské cvičenia v okolí Grónska, ktoré pripravujú Dánsko a ďalšie európske krajiny, označil ich za „veľmi nebezpečnú situáciu pre bezpečnosť, ochranu a prežitie našej planéty“.
„Preto je nevyhnutné prijať na ochranu globálneho mieru a bezpečnosti rázne opatrenia, aby sa táto potenciálne nebezpečná situácia rýchlo a nespochybniteľne skončila,“ konštatoval šéf Bieleho domu.
Televízia NBC News pripomenula, že USA a Európska únia uzavreli vlani v lete rámcovú obchodnú dohodu, ktorá zaviedla 15-percentný colný strop na väčšinu dovozu vrátane áut, liekov a čipov z EÚ. Dohoda bola predbežne dohodnutá v júli a potvrdená v auguste 2025. S Veľkou Britániou majú USA podobnú dohodu, ktorá zaviedla desaťpercentný colný strop. Bezprostredne nie je jasné, či nové clá túto dohodu zrušia alebo ju budú dopĺňať.
EÚ je najväčším obchodným partnerom USA Ameriky a zároveň najväčším importérom. Európska komisia, ktorá rokuje o obchodných záležitostiach v mene členských štátov, ani britské ministerstvo obchodu bezprostredne nereagovali na žiadosť NBC News o vyjadrenie.
V stredu vo Washingtone rokovali o Grónsku predstavitelia Dánska, Grónska a USA. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen označil Trumpov zámer za snahu „dobyť“ Grónsko. Účastníci schôdzky sa podľa neho dohodli na pokračovaní dialógu.
V dánskej metropole Kodaň protestovali v sobotu tisícky ľudí proti Trumpovej snahe o získanie Grónska. Protest sa uskutočnil súbežne s návštevou delegácie Kongresu USA v Kodani, v ktorej sú demokrati i republikáni. V nasledujúcich dňoch sú plánované protesty aj v mestách Aarhus, Aalborg, Odense a v grónskej metropole Nuuk.
