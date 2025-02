Trump zaviedol 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do USA

Washington 11. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktorým sa bez výnimiek zavádzajú 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Takisto naznačil, že zvažuje zavedenie ciel aj na automobily, lieky a mikročipy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Dnes zjednodušujem naše clá na oceľ a hliník. Je to 25 percent bez výnimiek a úľav," povedal Trump. Zároveň ale dodal, že zvažuje výnimku z ciel na oceľ pre Austráliu, s ktorou majú USA podľa neho obchodný prebytok. Úvahy predtým potvrdil aj austrálsky premiér Anthony Albanese, ktorým s Trumpom hovoril. Výnimka by podľa neho bola v záujme oboch krajín.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia zaviedol clá vo výške 25 percent na oceľ a desať percent na hliník. Neskôr však udelil úľavy niekoľkým obchodným partnerom vrátane Európskej únie, Veľkej Británie, Kanady a Mexika.



Najnovšie clá na výrobky z ocele a hliníka zrejme tvrdo zasiahnu Nemecko a ďalšie krajiny EÚ. Podľa štatistiky dovozu do USA boli Kanada, Brazília a Mexiko v roku 2024 najväčšími dodávateľmi ocele do USA.



Trump chcel od 1. februára uvaliť 25-percentné dovozné clá na všetok tovar z Kanady a Mexika, no po rokovaní s lídrami týchto krajín ich odložil o najmenej 30 dní. Začali však platiť clá vo výške desať percent nad rámec existujúcich ciel na dovoz z Číny. Trump bude v utorok o clách telefonicky rokovať s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom.