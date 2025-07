Trump zaviedol 50-percentné clá na meď; platné budú od augusta

Washington 10. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil zavedenie 50-percentného cla na meď s platnosťou od 1. augusta. Rozhodnutie podľa neho prijal Biely dom po posúdení národnej bezpečnosti, informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP a Reuters.



„Oznamujem 50-percentné CLO na meď s účinnosťou od 1. augusta 2025 po tom, ako som dostal dôkladný POSUDOK NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI,“ napísal Trump na platforme Truth Social. Podľa AFP tým pravdepodobne narážal na vyšetrovanie ministerstva obchodu, ktoré rezort spustil začiatkom tohto roka.



„Meď je potrebná pre polovodiče, lietadlá, lode, muníciu, dátové centrá, lítium-iónové batérie, radarové systémy protiraketovej obrany a dokonca aj pre hypersonické zbrane, ktorých staviame mnoho,“ dodal Trump.



Krajiny, ktoré by clá mali postihnúť najviac, sú podľa Reuters Čile, Kanada a Mexiko. Na základe údajov amerického úradu pre sčítanie ľudu (USCB) boli tieto tri krajiny v roku 2024 hlavnými dodávateľmi medi a výrobkov z nej do Spojených štátov.



Americký prezident v stredu tiež oznámil uvalenie 50-percentného dovozného cla na brazílsky tovar smerujúci do Spojených štátov.