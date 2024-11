Trump završuje nominácie na vládne posty, vybral aj šéfku agrorezortu

Washington 24. novembra (TASR) - Zvolený americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že na post ministerky poľnohospodárstva navrhol Brooke Rollinsovú, ktorá pôsobila už v jeho prvej vláde. Ide o nomináciu na poslednú vedúcu funkciu v jeho budúcej administratíve, informovala agentúra AFP.



Rollinsová (52) je výkonnou riaditeľkou neziskovej organizácie America First Policy Institute, ktorá sa venuje presadzovaniu Trumpovho programu a často sa označuje za jeho "Biely dom v očakávaní". V predošlej vláde Donalda Trumpa bola úradujúcou riaditeľkou Rady pre vnútornú politiku USA. Predtým dohliadala na Úrad Bieleho domu pre americké inovácie.



V prípade potvrdenia v Senáte USA by riadila rozsiahly rezort, ktorý má zásadné dôsledky pre amerických občanov a spoločnosť. Zamestnáva približne 100.000 ľudí a dohliada na poľnohospodárske programy, výskum a obchod, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín i národné lesy. Ministerstvo taktiež spravuje program potravinovej pomoci, ktorý má viac ako 40 miliónov príjemcov.



Zároveň bude zrejme hrať kľúčovú rolu pri prerokovaní obchodnej dohody medzi USA, Kanadou a Mexikom, čo by mohlo zahŕňať zavedenie Trumpom sľúbených ciel.



Trump vo vyhlásení vyzdvihol záväzok svojej nominantky "podporovať amerických farmárov, obhajovať americkú potravinovú sebestačnosť a obnoviť americké malé mestá závislé od poľnohospodárstva".



Svojou sobotňajšou voľbou si vybral niekoho na všetky najvyššie vládne posty. Podľa stanice BBC ide o skupinu 15 poradcov, z ktorých každý vedie jedno byrokratické oddelenie v rámci americkej vlády. Oznámiť by ešte mal kandidátov na niektoré nižšie pozície - napríklad vedúceho Úradu pre malé podniky alebo Úradu pre vedu a techniku.