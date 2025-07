Trump zažaloval WSJ a mediálneho magnáta Murdocha, žiada miliardy

Washington 19. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump podal v piatok žalobu na denník The Wall Street Journal (WSJ) a mediálneho magnáta Ruperta Murdocha. Žiada odškodné vo výške 10 miliárd dolárov (8,6 miliardy eur), informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Trump tak urobil tak deň po tom, ako denník zverejnil článok o jeho väzbách na finančníka Jeffreyho Epsteina.



Tento krok prišiel krátko po tom, čo Ministerstvo spravodlivosti USA v piatok požiadalo federálny súd o sprístupnenie prepisov pojednávaní veľkej poroty v prípade obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho zneužívania. Vláda sa tak snaží zmierniť vlnu kritiky, ktorá nasledovala po tom, čo oznámila, že nezverejní ďalšie spisy z prípadu, hoci sa k tomu predtým zaviazala.



Táto otázka naštrbila vzťah medzi Trumpom a jeho lojálnou základňou, pričom niektorí z jeho najhlasnejších podporovateľov kritizujú Biely dom za spôsob, akým prípad rieši, a spochybňujú dôvody, prečo Trump nechce, aby boli dokumenty zverejnené.



Trump pohrozil Wall Street Journalu žalobou takmer okamžite po tom, čo denník publikoval článok o liste so sexuálnym podtónom a kresbou nahej ženy, ktorý republikán kedysi údajne napísal Epsteinovi. V článku sa uvádza, že list pre Epsteina s Trumpovým podpisom bol súčasťou kolekcie blahoželaní k Epsteinovým 50. narodeninám v roku 2003. Trump poprel, že by list napísal, a článok označil za „falošný, zlomyseľný a hanlivý“.



Žaloba, podaná na federálnom súde v Miami, obviňuje denník a jeho reportérov z „vedomého a bezohľadného“ publikovania „množstva nepravdivých, urážlivých a znevažujúcich vyhlásení“, ktoré podľa nej spôsobili prezidentovi „zdrvujúcu finančnú a reputačnú ujmu“.



V príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social Trump označil žalobu za súčasť svojho úsilia potrestať spravodajské médiá, vrátane televíznych staníc ABC a CBS, ktoré po tom, čo ich prezident zažaloval, s ním uzavreli dohody o urovnaní vo výške niekoľkých miliónov dolárov.



„Táto žaloba nie je podaná len v mene vášho obľúbeného prezidenta, MŇA, ale aj preto, aby sme sa postavili za VŠETKÝCH Američanov, ktorí už nechcú ďalej tolerovať neprávosti, páchané médiami prinášajúcimi falošné správy,“ uviedol Trump.



Zástupca spoločnosti Dow Jones, vydavateľa denníka WSJ na žiadosť o komentár v piatok bezprostredne nezareagoval.



Údajný list obsahuje niekoľko riadkov textu napísaného na písacom stroji. Samotný text sa nachádza vnútri obrysu nahej ženy nakresleného zvýrazňovačom. Trump tvrdí, že on týmto štýlom nekomunikuje.



Epstein v roku 2019 - počas Trumpovho prvého funkčného obdobia – spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi. Trump i jeho ľudia v kampani naznačovali, že možno nešlo o samovraždu, a sľubovali zverejniť mená Epsteinových prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz však tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).