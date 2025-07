Trump zažartoval o premenovaní „socceru“ na „football“ v USA

New York 16. júla (TASR) – Počas futbalových MS klubov sa v USA znova otvorila stará jazyková dilema: „soccer“ alebo „football“? Prezident USA Donald Trump totiž počas finále zažartoval, že by mohol podpísať príkaz na oficiálne zavedenie slova football namiesto soccer.



Trump, ktorý sa zúčastnil na finálovom zápase medzi Chelsea a Parížom Saint-Germain (3:0), bol na podujatie osobne pozvaný prezidentom FIFA Giannim Infantinom. Chelsea zvíťazila presvedčivo, no väčšinu mediálnej pozornosti pútal prezident svojimi výrokmi a gestami.



Najviac pozornosti vyvolala jeho poznámka, že si ponechal originál trofeje MS klubov, ktorú mu Infantino zanechal v Oválnej pracovni ako diplomatický dar. Internet sa rovnako pobavil aj jeho neohláseným vstupom do oficiálnej tímovej fotografie Chelsea po zápase – stál v jej strede, zatiaľ čo hráči ho rozpačito obklopovali. Klub následne zverejnil upravenú verziu fotografie, v ktorej bol Trump digitálne odstránený.



Neskôr prezident nadhodil myšlienku, že by „možno mohol“ podpísať výkonný príkaz na zmenu výrazu „soccer“ na „football“. „Myslím, že by sme to mohli spraviť,“ žartoval podľa britských médií. Za touto témou sa skrýva dlhodobý jazykový spor – kým väčšina sveta používa slovo football, v USA sa zaužíval termín soccer, aby sa predišlo zámenám s americkým futbalom. Paradoxne, samotný výraz soccer vznikol pôvodne v Británii ako skratka pre association football, no časom sa tam prestal používať.