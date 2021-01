Trump zbavil svojich spolupracovníkov etickej prísahy

Washington 20. januára (TASR) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump zbavil súčasných aj bývalých členov svojej administratívy povinnosti dodržať etickú prísahu, ktorá zahŕňala aj päťročný zákaz lobingu. Išlo o jedno z posledných Trumpových rozhodnutí v prezidentskom úrade, v ktorom ho v stredu na poludnie miestneho času oficiálne nahradí Joe Biden, informovala agentúra AP.



Uvedená etická prísaha bola súčasťou jedného z prvých výkonných nariadení, ktoré republikán Donald Trump vydal po svojom príchode do Bieleho domu. Podpísal ho 28. januára 2017, čím podľa vlastných slov plnil svoj predvolebný prísľub o boji proti korupcii vo washingtonských politických kruhoch.



Prísaha vyžadovala od bývalých pracovníkov Trumpovej administratívy, aby dodržali päťročný zákaz lobistickej činnosti v úradoch, v ktorých pôsobili. Museli sa tiež zaviazať, že sa nebudú po odchode z funkcií zapájať do aktivít, ktoré by vyžadovali ich registráciu ako "zahraničných agentov".



Trumpovo nariadenie tiež umožňovalo, aby každé porušenie prísahy vyšetrovalo ministerstvo zahraničných vecí USA, ktoré mohlo v prípade potreby iniciovať vo veci občianskoprávne konanie.



Trump podpísal 19. januára jednostranový dokument, ktorým platnosť predmetného nariadenia spred štyroch rokov zrušil. Správu o tom zverejnilo tlačové oddelenie Bieleho domu v noci na stredu, teda len niekoľko hodín pred definitívnym koncom Trumpovho prezidentského mandátu.



Signovaný dokument hovorí o tom, že bývalí a súčasní pracovníci Trumpovej administratívy sú zbavení uvedenej prísahy počnúc 20. januárom 2021.



Podobné nariadenie podpísal tesne pred odchodom z funkcie aj bývalý demokratický prezident USA Bill Clinton (1993-2001), čo umožnilo jeho spolupracovníkom okamžite začať pôsobiť v lobistických štruktúrach, pripomína AP.