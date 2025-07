Trump: Zbrane na Ukrajinu pošleme cez NATO

Washington 11. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v rozhovore pre stanicu NBC News vyhlásil, že Spojené štáty budú dodávať zbrane Ukrajine prostredníctvom Severoatlantickej aliancie. Uviedol tiež, že má v pláne v pondelok urobiť „zásadné vyhlásenie“ voči Rusku. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



„Myslím si, že v pondelok spravím voči Rusku zásadné vyhlásenie,“ povedal Trump. Americký prezident v uplynulých dňoch opakovane vyjadril nespokojnosť s konaním ruského prezidenta Vladimira Putina a s nedostatočným pokrokom k mieru na Ukrajine.



Trump v rozhovore naznačil „novú dohodu“ medzi Spojenými štátmi, spojencami v Severoatlantickej aliancii a Ukrajinou ohľadom dodávok zbraní z USA. „Posielame zbrane NATO a NATO za tie zbrane zaplatí, 100-percentne. Čiže to čo robíme, je, že zbrane, ktoré idú von, sú pre NATO a NATO potom tieto zbrane dá Ukrajine a NATO platí za tieto zbrane. Pošleme zbrane NATO a NATO za tieto zbrane uhradí plné náklady,“ uviedol Trump.



Americký prezident Donald Trump údajne po prvýkrát od januárového návratu do Bieleho domu pošle zbrane Ukrajine na základe prezidentskej právomoci. Často ju využíval jeho predchodca v úrade Joe Biden, uviedli vo štvrtok dva zdroje agentúry Reuters.



Zdroje oboznámené s rozhodnutím prezidenta tvrdia, že Trumpov tím určí zbrane z amerických zásob a pošle ich na Ukrajinu prostredníctvom mechanizmu PDA (Presidential Drawdown Authority), ktorý umožňuje dodávky zbraní z rezerv americkej armády. Jeden zo zdrojov ich hodnotu odhadol na približne 300 miliónov dolárov.



Šéf Bieleho domu v utorok oznámil, že USA pošlú Ukrajine ďalšie zbrane. Ukrajinci sa podľa neho „musia byť schopní obrániť“, keďže „dostávajú veľmi, veľmi tvrdé zásahy“. Balík by podľa tvrdení zdrojov mohol obsahovať obranné rakety Patriot a útočné rakety stredného doletu, avšak ešte nebolo rozhodnuté, aké vybavenie USA pošlú Kyjevu.



Trumpova administratíva tento mesiac pozastavila niektoré dodávky pre Ukrajinu. Po viac ako týždni však niektoré z nich opätovne obnovila.