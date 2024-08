Trump zdieľal falošné snímky, na ktorých ho podporuje Taylor Swift

Los Angeles 20. augusta (TASR) - Bývalý republikánsky prezident USA Donald Trump zverejnil na internete zmanipulované snímky speváčky Taylor Swift údajne vyzývajúcej svojich fanúšikov, známych ako "swifties", aby v novembrových voľbách dali svoj hlas Trumpovi.



Taylor Swift, ktorej vplyv na časť mladých amerických voličov je nepopierateľný, zatiaľ oficiálne nepodporila žiadneho kandidáta vo voľbách prezidenta USA vypísaných na 5. novembra. V roku 2020 však podporila demokrata Joea Bidena a Trumpa obvinila, že "počas celého svojho mandátu rozdúchaval plamene bielej nadradenosti a rasizmu".



Ako v pondelok uviedla agentúra Reuters, v príspevku na Trumpovej platforme Truth Social je Taylor Swift oblečená v kostýme strýka Sama, ako žiada svojich fanúšikov, aby hlasovali za Trumpa, ktorý na to reagoval statusom: "Prijímam!"



Hany Farid, odborník na digitálnu forenznú analýzu z Kalifornskej univerzity v Berkeley, uviedol, že snímka Taylor Swift je buď "vygenerovaná umelou inteligenciou alebo upravená klasickým spôsobom".



Príspevok na Trumpovej sieti je doplnený fotografiami žien v tričkách so sloganom "Swifties for Trump", z ktorých niektoré sú podľa Hanyho Farida typické pre obrázky vytvorené AI.



Taylor Swift a jej okolie na tieto statusy bezprostredne nereagovali.



Republikáni aj demokrati sa snažili využiť obrovskú popularitu umelkyne, no ona sa doteraz vyhýbala tomu, aby sa postavila na niektorú zo strán.



Svoj vplyv na fanúšikov však preukázala už vlani v septembri zverejnením správy na Instagrame, v ktorej vyzvala svojich sledovateľov, aby sa zaregistrovali do volebných zoznamov na platforme Vote.org.



Organizácia spravujúca tento web v daný deň zaznamenala viac ako 35.000 nových registrácií, čo bolo o 23 percent viac v porovnaní s rovnakým dňom v predchádzajúcom roku.



Taylor Swift, ktorá pochádza z vidieckeho štátu Tennessee, začala kariéru v country hudbe, ktorú v USA milujú najmä konzervatívci. Zdráhala sa zdieľať svoje politické názory až do roku 2018, keď oznámila, že v strednodobých voľbách v Tennessee podporí dvoch kandidátov Demokratickej strany.



Odvtedy tiež verejne obhajuje právo na potrat a práva LGBT+ ľudí, čo sú témy demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej.



V auguste bola Taylor Swift nútená zrušiť vo Viedni svoje tri koncerty v rámci turné Eras, pretože podľa rakúskych vládnych predstaviteľov hrozil útok na štadión, kde sa mali koncerty konať. V súvislosti s ním bol zadržaný 19-ročný muž, ktorý údajne sympatizuje so sieťou Islamský štát.