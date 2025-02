Trump Zelenskému: Hazarduje s treťou svetovou vojnou

Washington 28. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance sa v piatok počas spoločného mediálneho výstupu v Oválnej pracovni Bieleho domu dostali do ostrej slovnej výmeny s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Trump Zelenskému povedal, že nie je dostatočne vďačný za americkú podporu, a na ukrajinského lídra zvyšoval hlas. TASR o tom informuje podľa svetových agentúr.



Výmene názorov predchádzala výzva zo strany Trumpa na kompromis s Ruskom. Zelenskyj Trumpovi odvetil, že sľubom o mieri od ruského prezidenta Vladimira Putina sa nedá veriť, pričom poukázal na históriu porušených sľubov ruského vodcu. Americký prezident však povedal, že Putin s ním neporušil žiadne dohody.



Viceprezident J. D. Vance následne vyhlásil, že Zelenskyj je neúctivý, keď verejne polemizuje s Trumpom v Oválnej pracovni pred americkými médiami. "Už ste raz povedali ďakujem?" spýtal sa Vance Zelenského.



"Musíte byť vďačnejší," vyhlásil následne Trump, podľa ktorého Zelenskyj "hazarduje s miliónmi životov treťou svetovou vojnou".



Trump tiež Zelenského vyzval, aby Ukrajina uzavrela dohodu so Spojenými štátmi, inak Washington ukončí svoju podporu. "Vaši ľudia sú veľmi statoční, ale buď sa dohodnete, alebo končíme, a ak končíme, budete bojovať," vyhlásil Trump. "Nemyslím si, že to bude pekné, ak budete bojovať, nemáte v rukách karty," dodal šéf Bieleho domu.



Obaja lídri sa stretli v Oválnej pracovni pred podpisom dohody o nerastných surovinách. Stretnutie pritom podľa AFP začalo v pozitívnom duchu, keď Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že Trump je na jeho strane.