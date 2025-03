Trump Zelenskému navrhol, aby USA vlastnili ukrajinské elektrárne

Washington 19. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu počas telefonického rozhovoru s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským navrhol, aby Spojené štáty prevzali vlastníctvo ukrajinských elektrární s cieľom zaistiť bezpečnosť tejto kritickej infraštruktúry. Uvádza sa to vo vyhlásení Bieleho domu, ktorý telefonát označil za fantastický, píše TASR podľa agentúry AP.



Na margo diskusie o dodávkach elektrickej energie a jadrových elektrárňach na Ukrajine Trump Zelenskému povedal, že USA by mohli byť "veľmi nápomocné pri prevádzke týchto elektrární svojimi odbornými znalosťami v oblasti elektrickej energie a verejných služieb", uviedli vo vyhlásení šéf diplomacie USA Marco Rubio a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz.



"Americké vlastníctvo týchto elektrární by mohlo byť najlepšou ochranou tejto infraštruktúry," navrhol podľa nich Trump.



Lídri sa podľa vyhlásenia Bieleho domu dohodli, že Ukrajina a Spojené štáty budú naďalej spolupracovať na skutočnom ukončení vojny a že pod vedením prezidenta Trumpa možno dosiahnuť trvalý mier. Trump svoj ukrajinský náprotivok informoval o utorkovom telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



"Prezident Zelenskyj požiadal o ďalšie systémy protivzdušnej obrany na ochranu svojich civilistov, najmä raketové systémy Patriot, a prezident Trump súhlasil, že s ním bude spolupracovať pri hľadaní dostupných systémov, najmä v Európe," píše sa vo vyhlásení.



Ukrajinská hlava štátu sa poďakovala Trumpovi za podporu Spojených štátov a opätovne potvrdila ochotu prijať úplné prímerie. Lídri sa takisto dohodli na čiastočnom prímerí, pokiaľ ide o útoky na energetiku. Tento Trumpov návrh na 30-dňové obmedzené zastavenie zastavenie útokov predtým podporil aj Putin.



V nadchádzajúcich dňoch sa v Saudskej Arábii stretnú americké a ukrajinské technické tímy, aby prerokovali rozšírenie prímeria aj na oblasť Čierneho mora na ceste k úplnému prímeriu. Zhodli sa, že by to mohol byť prvý krok k úplnému ukončeniu vojny a zaisteniu bezpečnosti.



"Prezident Trump sa prezidenta Zelenského pýtal aj na deti, ktoré sa počas vojny stratili z Ukrajiny, vrátane tých, ktoré boli unesené. Trump prisľúbil, že bude úzko spolupracovať s oboma stranami, aby pomohol zabezpečiť návrat týchto detí domov," uviedol Biely dom.