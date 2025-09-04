< sekcia Zahraničie
Trump: Zelenskyj a Putin zatiaľ nie sú pripravení sa stretnúť
Šéf Bieleho domu je však napriek tomu naďalej odhodlaný usilovať sa o mierovú dohodu.
Autor TASR
Washington 4. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj zatiaľ nie sú pripravení viesť spoločné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Šéf Bieleho domu je však napriek tomu naďalej odhodlaný usilovať sa o mierovú dohodu. Uviedol to v rozhovore pre televíziu CBS News.
Svoj postoj k súčasnej situácii Trump označil ako optimistický a zároveň realistický. „Sledoval som to, videl som to a hovoril som o tom s prezidentom Putinom a prezidentom Zelenským. Niečo sa stane, ale oni ešte nie sú pripravení. Ale niečo sa stane. Dokážeme to,“ vyhlásil.
Americký prezident sa tak vyjadril v čase pokračujúcich ruských útokov na Ukrajinu. Pri veľkom ruskom útoku na Kyjev minulý týždeň zahynulo až 25 osôb vrátane detí. Trump v reakcii uviedol, že s ruskými útokmi je nespokojný, avšak naďalej sa bude pokúšať o mierovú dohodu. Opätovne pripustil, že ukončenie vojny na Ukrajine je náročnejšie, ako pôvodne predpokladal.
Trump sa vyjadril aj k stredajšej vojenskej prehliadke v Pekingu, na ktorej sa zúčastnili aj lídri Ruska a Severnej Kórey. „Chápem dôvod, prečo to urobili, a dúfali, že to sledujem, a ja som to sledoval,“ povedal Trump. „Mám s nimi všetkými veľmi dobré vzťahy. Ako dobré, to zistíme v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov,“ podotkol.
Šéf Bieleho domu počas prehliadky prostredníctvom svojej sociálnej siete Truth poslal pozdrav čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, prezidentovi Ruska Putinovi a severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, ktorí podľa neho spoločne v Pekingu konšpirovali proti Spojeným štátom.
