Trump: Zelenskyj v piatok navštívi USA

Washington 26. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump potvrdil, že v piatok vo Washingtone prijme Volodymyra Zelenského s cieľom rokovať o dohode o nerastných surovinách. Dodal, že bezpečnostné záruky pre Kyjev by nemali sľubovať Spojené štáty, ale Európa. TASR o tom píše na základe správ agentúry AFP.



"Prezident Zelenskyj príde v piatok, to je teraz potvrdené," vyhlásil Trump na zasadnutí vlády.



"Nebudem dávať veľké bezpečnostné záruky," dodal. "To bude musieť urobiť Európa, pretože... Európa je ich sused, ale my sa postaráme o to, aby všetko prebehlo v poriadku," vysvetlil Trump.



Americký prezident v stredu odmietol snahy Ukrajiny o vstup do NATO. "NATO - na to môžete zabudnúť... Myslím si, že to je pravdepodobne dôvod, prečo sa to celé začalo," uviedol Trump.



Kyjev v utorok večer odsúhlasila dohodu, podľa ktorej by spolu s USA ťažili nerastné bohatstvo Ukrajiny a príjmy by smerovali do spoločného fondu. Návrh údajne zahŕňal aj isté bezpečnostné záruky pre Kyjev. Washington z prvotného návrhu dohody tiež vyškrtol všetky ustanovenia nevýhodné pre Ukrajinu.



Trump požadoval, aby mu Ukrajina poskytla prístup k svojim nerastným surovinám ako kompenzáciu za vojnovú pomoc, ktorú jej Washington poskytol počas trojročného konfliktu s Ruskom.