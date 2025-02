Trump: Zelenskyj sa k americkému ministrovi financií správal drzo

Washington 20. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu povedal, že sa prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj počas návštevy amerického ministra financií v Kyjeve správal "drzo". Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Americký minister financií Scott Bessent sa stretol so Zelenským v Kyjeve minulý týždeň s cieľom rokovať o prístupe Spojených štátov k nerastnému bohatstvu Ukrajiny výmenou za bezpečnostnú pomoc.



"Scott Bessent tam skutočne išiel a zaobchádzali s ním dosť drzo, pretože mu v podstate povedali nie," oznámil Trump novinárom na palube vládneho špeciálu Air Force One.



"Zelenskij spal a nemohol sa s ním stretnúť. Bessent cestoval veľa hodín vlakom, je to nebezpečná cesta, a to hovoríme o ministrovi financií," pokračoval Trump. "Išiel tam s cieľom podpísať dokument a keď tam bol, vrátil sa späť s prázdnymi rukami. Dokument nepodpísali," dodal.



Trumpove komentáre voči Zelenskému prišli po tom, čo ukrajinského prezidenta nazval "diktátorom". "Diktátor bez volieb, Zelenskij by mal konať radšej rýchlo alebo mu inak neostane žiadna krajina," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Podľa ukrajinského prezidenta zas Trump žije v "ruskej dezinformačnej bubline".



Volodymyra Zelenského zvolili v roku 2019 na obdobie päť rokov. Pre vyhlásený vojnový stav sa na Ukrajine nemôžu konať voľby a parlament prezidentovi funkčné obdobie predĺžil.



Trump v minulosti kritizoval vojenskú pomoc Ukrajine. Tento mesiac preto navrhol v nej pokračovať výmenou za prístup USA s nerastným surovinám na Ukrajine.



Bessent ako prvý člen kabinetu Donalda Trumpa navštívil Ukrajinu 12. februára s cieľom rokovať o dohode.