< sekcia Zahraničie
Trump: Zelenskyj sa musí pohnúť pri dohode s Ruskom o ukončení vojny
Zároveň opakovane vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin má záujem ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá pred takmer štyrmi rokmi začala ruskou inváziou na územie susednej krajiny.
Autor TASR
Washington 13. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj „sa bude musieť pohnúť“ v rokovaniach s Ruskom, aby ukončil vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a staníc Sky News a NBC News.
„Rusko chce dosiahnuť dohodu a Zelenskyj sa bude musieť pohnúť, inak premešká veľkú príležitosť. Musí konať,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.
Britská stanica Sky News pripomína, že americký prezident opakovane verbálne vyvíjal tlak na Zelenského, tvrdiac, že ukrajinský prezident nemá záujem o mier alebo je prekážkou jeho dosiahnutia. Zároveň opakovane vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin má záujem ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá pred takmer štyrmi rokmi začala ruskou inváziou na územie susednej krajiny.
Trump sa o Zelenskom vyjadril po tom, čo hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok oznámil, že ďalšie kolo mierových rokovaní predstaviteľov Ruska, Ukrajiny a USA sa uskutoční 17. a 18. februára vo švajčiarskej Ženeve.
Predchádzajúce dve kola rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí. Kyjev a Moskva sa na druhom zo stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov vo formáte 157 za 157. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, okrem dohody na výmene však nezverejnili žiadne konkrétne výsledky.
Peskov zároveň uviedol, že na nadchádzajúcich rokovaniach sa nezúčastnia európski predstavitelia. Pôjde podľa neho len o formát trojstranných rokovaní - USA, Ruska a Ukrajiny bez Európanov. Ruskí vyjednávací tím bude podľa zdroja agentúry TASS pozostávať z najmenej 15 ľudí vrátane námestníka ruského ministra zahraničných vecí Michaila Galuzina.
Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov v piatok na sieti X potvrdil nové kolo rokovaní a delegácia Ukrajiny podľa neho už začala s prípravami na toto stretnutie.
Súčasťou delegácie Ukrajiny budú okrem Umerova šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov, náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov, predseda poslaneckého klubu vládnej strany Sluha národa Davyd Arachamija, prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia a zástupca šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Vadym Skibickyj.
„Rusko chce dosiahnuť dohodu a Zelenskyj sa bude musieť pohnúť, inak premešká veľkú príležitosť. Musí konať,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.
Britská stanica Sky News pripomína, že americký prezident opakovane verbálne vyvíjal tlak na Zelenského, tvrdiac, že ukrajinský prezident nemá záujem o mier alebo je prekážkou jeho dosiahnutia. Zároveň opakovane vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin má záujem ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá pred takmer štyrmi rokmi začala ruskou inváziou na územie susednej krajiny.
Trump sa o Zelenskom vyjadril po tom, čo hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok oznámil, že ďalšie kolo mierových rokovaní predstaviteľov Ruska, Ukrajiny a USA sa uskutoční 17. a 18. februára vo švajčiarskej Ženeve.
Predchádzajúce dve kola rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí. Kyjev a Moskva sa na druhom zo stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov vo formáte 157 za 157. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, okrem dohody na výmene však nezverejnili žiadne konkrétne výsledky.
Peskov zároveň uviedol, že na nadchádzajúcich rokovaniach sa nezúčastnia európski predstavitelia. Pôjde podľa neho len o formát trojstranných rokovaní - USA, Ruska a Ukrajiny bez Európanov. Ruskí vyjednávací tím bude podľa zdroja agentúry TASS pozostávať z najmenej 15 ľudí vrátane námestníka ruského ministra zahraničných vecí Michaila Galuzina.
Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov v piatok na sieti X potvrdil nové kolo rokovaní a delegácia Ukrajiny podľa neho už začala s prípravami na toto stretnutie.
Súčasťou delegácie Ukrajiny budú okrem Umerova šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov, náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov, predseda poslaneckého klubu vládnej strany Sluha národa Davyd Arachamija, prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia a zástupca šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Vadym Skibickyj.