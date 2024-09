Trump: Zelenskyj si želá víťazstvo demokratov

Washington 24. septembra (TASR) - Republikánsky kandidát v amerických prezidentských voľbách Donald Trump v pondelok naznačil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si želá vo voľbách v USA víťazstvo demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump tiež vyhlásil, že ak vyhrá voľby on, ihneď zavolá ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a Zelenskému. Podľa jeho slov by ich vyzval, aby dosiahli dohodu o ukončení vojny na Ukrajine.



Ukrajinského prezidenta označil aj za najlepšieho obchodníka v histórii. "Zakaždým, keď príde do krajiny, odchádza so 60 miliardami dolárov," pokračoval Trump na predvolebnom mítingu v Pensylvánii.



Zelenskyj a Harrisovej volebný tím na Trumpove vyjadrenia bezprostredne nereagovali, pričom bývalý americký prezident neuviedol žiadne podrobnosti o svojom mierovom pláne.



Republikánsky kandidát často označuje americkú pomoc Ukrajine za plytvanie peniazmi. Zelenskyj predtým v jednom z rozhovorov povedal, že nedokáže predpovedať, čo by Trump urobil, ak by v novembri prezidentské voľby vyhral. Dúfa však, že republikán by pokračoval vo vojenskej podpore USA pre Ukrajinu.