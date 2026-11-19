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Trump zhodnotil summit s Putinom a Si Ťin-pchingom ako skvelý
Si Ťin-pching označil čínsko-rusko-americké rozhovory za pozitívne, konštruktívne a plodné.
Autor TASR
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Washington/Peking 19. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že jeho summit s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom „prebehol skvele“. Oznámil tiež, že tlačovú konferenciu po ňom usporiada v piatok, informuje TASR podľa Trumpovho príspevku na sociálnej sieti a televízie NBC News.
„Bola to skvelá a mimoriadne významná cesta,“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social počas letu z Číny späť do Washingtonu. Tlačovú konferenciu ohlásil na piatok 12.00 h washingtonského času (18.00 h SEČ).
Pre NBC News predtým telefonicky z paluby prezidentského špeciálu povedal, že štvrtkový trojstranný summit lídrov hodnotí „na stupnici od nula po desať známkou 12“.
Bližšie detaily o návšteve a rozhovoroch neposkytol, vyhlásil však, že Peking „so mnou zaobchádzal tak dobre, ako sa len dá“. Konkrétne prezradil len to, že s čínskym prezidentom hovoril o umelej inteligencii a že sa obaja zhodli, že zaviesť aspoň minimálne bezpečnostné normy pre túto technológiu by bolo „pozitívne“.
Si Ťin-pching označil čínsko-rusko-americké rozhovory za pozitívne, konštruktívne a plodné. Traja lídri majú podľa neho rovnaký názor na zachovávanie svetového mieru a všetci zdôraznili, že tento ťažko vybojovaný mier si treba vážiť, informovala čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua.
Čína, USA a Rusko by podľa Siho mali uskutočňovať konsenzus dosiahnutý na summite, pokračovať v posilňovaní komunikácie, podporovať mier prostredníctvom spolupráce a spoločne sa usilovať o lepší svet.
Čínsky minister zahraničných vecí Wang I uviedol, že trojica lídrov sa na historicky prvom takomto stretnutí informovala o svojich „strategických úmysloch“ a zhodla sa na prevencii konfliktov. Ich krajiny sa budú podľa jeho slov po summite, ktorý priniesol „novú paradigmu“ kontaktov medzi týmito troma prezidentmi, naďalej koordinovať na pracovnej úrovni.
„Bola to skvelá a mimoriadne významná cesta,“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social počas letu z Číny späť do Washingtonu. Tlačovú konferenciu ohlásil na piatok 12.00 h washingtonského času (18.00 h SEČ).
Pre NBC News predtým telefonicky z paluby prezidentského špeciálu povedal, že štvrtkový trojstranný summit lídrov hodnotí „na stupnici od nula po desať známkou 12“.
Bližšie detaily o návšteve a rozhovoroch neposkytol, vyhlásil však, že Peking „so mnou zaobchádzal tak dobre, ako sa len dá“. Konkrétne prezradil len to, že s čínskym prezidentom hovoril o umelej inteligencii a že sa obaja zhodli, že zaviesť aspoň minimálne bezpečnostné normy pre túto technológiu by bolo „pozitívne“.
Si Ťin-pching označil čínsko-rusko-americké rozhovory za pozitívne, konštruktívne a plodné. Traja lídri majú podľa neho rovnaký názor na zachovávanie svetového mieru a všetci zdôraznili, že tento ťažko vybojovaný mier si treba vážiť, informovala čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua.
Čína, USA a Rusko by podľa Siho mali uskutočňovať konsenzus dosiahnutý na summite, pokračovať v posilňovaní komunikácie, podporovať mier prostredníctvom spolupráce a spoločne sa usilovať o lepší svet.
Čínsky minister zahraničných vecí Wang I uviedol, že trojica lídrov sa na historicky prvom takomto stretnutí informovala o svojich „strategických úmysloch“ a zhodla sa na prevencii konfliktov. Ich krajiny sa budú podľa jeho slov po summite, ktorý priniesol „novú paradigmu“ kontaktov medzi týmito troma prezidentmi, naďalej koordinovať na pracovnej úrovni.