Trump žiada, aby pred televíznou debatou Biden podstúpil drogový test

Washington 27 septembra (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump v nedeľu na sociálnej sieti napísal, že od svojho demokratického protikandidáta Joea Bidena bude rázne požadovať, aby podstúpil drogový test buď pred, alebo po prvej prezidentskej debate. Tá sa uskutoční v noci na stredu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Budem rázne požadovať drogový test pre ospalého Joea pred, alebo po televíznej debate," napísal Trump, ktorý svojho demokratického vyzývateľa v novembrových voľbách posmešne prezýva Ospalý Joe (Sleepy Joe).



"Prirodzene, súhlasím s tým, že jeden test podstúpim aj ja. Jeho vystúpenia počas debát boli, mierne povedané, nekonzistentné," pokračoval Trump.



Trump strávil niekoľko mesiacov očierňovaním duševného stavu Bidena. V posledných týždňoch bez poskytnutia dôkazov niekoľkokrát naznačil, že bývalý viceprezident by mohol na zvýšenie svojej výkonnosti užívať bližšie nešpecifikované lieky.



Sedemdesiatštyriročný Trump sa dávnejšie na adresu o tri roky staršieho Bidena vyjadril, že počas niektorých z 11 televíznych diskusií potenciálnych kandidátov z Demokratickej strany v období primárok "nebol schopný sa jasne vyjadrovať", no v poslednej diskusii, kde sa postavil proti senátorovi Berniemu Sandersovi, sa jeho schopnosť diskutovať "výrazne zlepšila", píše televízia BBC.



Biden tieto obvinenia spochybnil a vyzval voličov, aby ich sledovali oboch. "Sledujte ma. Sledujte nás oboch," povedal v auguste Biden.



Joe Biden uviedol v sobotu v rozhovore pre televíznu stanicu MSNBC, že v prvej televíznej debate očakáva od Trumpa "osobné útoky a lži". Trumpa zároveň prirovnal k nacistickému ministrovi propagandy Josephovi Goebbelsovi.



Trump a Biden na seba v noci na stredu narazia v 90-minútovej televíznej debate vôbec po prvý krát. Pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 3. novembra, sa potom pred kamerami stretnú ešte dva razy. Ďalšie dve debaty by sa mali uskutočniť 15. resp. 22. októbra. Debata kandidátov na viceprezidenta prebehne 7. októbra.