Trump žiada Američanov, aby nosili rúška

Washington 22. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok požiadal Američanov, aby v snahe zabrániť šíreniu vysoko nákazlivého koronavírusu nosili rúško alebo masku, keď nie je možné dodržiavať medzi osobami primeranú vzdialenosť.



Trump to uviedol v Bielom dome na brífingu venovanom koronavírusu SARS-CoV-2, ku ktorým sa po dlhšej prestávke vrátil.



Trumpov návrat k pravidelným brífingom o počtoch nakazených a reakcii úradov na vývoj epidemiologickej situácie v USA experti spájajú s jej celkovým zhoršením, konštatovala agentúra AFP. Obzvlášť znepokojujúci je vývoj epidémie v južných štátoch Kalifornia, Floride či Texas.



Nosenie masky či rúška ako nástroja proti šíreniu koronavírusu Trump propagoval už v pondelok ako "vlastenecké gesto". Ešte v nedeľu pritom vyhlásil, že to od Američanov na celoštátnej úrovni nebude žiadať.



Samotný Trump mal rúško na verejnosti na tvári prvýkrát až 11. júla.



Na rozdiel od neho jeho demokratický súper v novembrových prezidentských voľbách Joe Biden nosí rúško na verejnosti už celé mesiace.



Poprední odborníci na medicínu, podporovaní niektorými významnými republikánmi, zdôrazňujú, že nosenie rúšok je pre zastavenie nákazy rozhodujúce - v utorok to napokon pripustil aj Trump.



Americký prezident okrem toho na utorkovom brífingu varoval, že kríza vyvolaná v Spojených štátoch koronavírusom sa pravdepodobne najprv zhorší a až potom dôjde k zlepšeniu situácie.



Dodal, že niektorým oblastiam USA sa v boji s koronavírusom darí veľmi dobre, zatiaľ čo iné nie sú také úspešné. Podotkol súčasne, že podobný vývoj badať aj v iných krajinách sveta.



Uviedol, že cieľom nie je "len zvládnuť pandémiu, ale ukončiť ju".



Uistil, že sa objavujú očkovacie látky proti koronavírusu, pričom oveľa skôr, ako sa vôbec predpokladalo. Trump tiež opäť zopakoval svoje tvrdenie, že vírus "zmizne".