Trump žiada milosť pre Netanjahua, aby sa mohol sústrediť na Irán
Netanjahu je stíhaný v kauzách podvodu, úplatkárstva a porušenia dôvery.
Autor TASR
Washington 5. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump žiada, aby izraelský prezident Jicchak Herzog „okamžite udelil milosť“ premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, ktorý je stíhaný v kauzách podvodu, úplatkárstva a porušenia dôvery.
Trump v telefonickom rozhovore pre izraelskú televíziu Kešet 12 vyhlásil, že Herzog musí udeliť Netanjahuovi milosť „dnes“. Ako dôvod uviedol, že nechce, aby sa premiér rozptyľoval inými problémami, keď sa musí sústrediť na vojnu s Iránom.
V rozhovore Trump tvrdil, že záležitosť milosti predkladá už rok, pričom Herzog mu už päťkrát sľúbil, že ju Netanjahuovi udelí. Prezident USA vyhlásil, že kým Herzog jeho žiadosti nevyhovie, bude odmietať stretnutia s ním. Spravodajský web The Times of Israel (TOI) v tejto súvislosti podotkol, že nič nenasvedčuje tomu, že by sa izraelský prezident o schôdzku s Trumpom vôbec usiloval.
Tento slovný výpad šéfa Bieleho domu voči Herzogovi je už druhý za menej ako mesiac - aj vo februári mu odkázal, že by sa mal hanbiť za to, že Netanjahua neomilostil v jeho kauzách.
V reakcii na Trumpovu kritiku Herzogova kancelária vo februári uviedla, že na rozdiel od tvrdení amerického prezidenta sa izraelský prezident ešte nerozhodol, či Netanjahuovi udelí milosť. Je to preto, že túto vec stále prešetruje ministerstvo spravodlivosti, ktoré musí pred tým, ako prezident môže vydať rozhodnutie, poskytnúť právne stanovisko, uvádza sa vo vyhlásení kancelárie.
„Prezident Herzog si hlboko váži prezidenta Trumpa za jeho významný prínos pre štát Izrael a jeho bezpečnosť,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré dodáva, že v Izraeli platia zásady právneho štátu, čím sa podľa TOI opatrne naznačuje, že Trump sa snaží narušiť izraelskú suverenitu, čo Herzog nedovolí.
Netanjahu všetky vznesené obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o politicky motivovaný proces.
