Trump žiada Najvyšší súd USA o zrušenie termínu oznámenia trestu

Washington/New York 8. januára (TASR) — Zvolený americký prezident Donald Trump sa v stredu prostredníctvom svojich právnikov obrátil na Najvyšší súd USA so žiadosťou, aby bezodkladne zrušil na piatok plánované oznámenie jeho trestu v kauze falšovania finančných záznamov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AP.



Trump sa tak rozhodol po tom, čo sudca odvolacieho súdu v New Yorku v utorok zamietol jeho druhé odvolanie proti termínu oznámenia trestu. Zrušením piatkového termínu sa má podľa Trumpových právnikov predísť "poškodeniu inštitúcie prezidenta a činnosti federálnej vlády".



Trumpa, ktorému 20. januára začína druhé funkčné obdobie ako prezidenta USA, uznala koncom mája 2024 porota v New Yorku za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby z falšovania finančných záznamov s cieľom zatajiť vyplatenie 130.000 dolárov bývalej pornoherečke Stormy Daniels, aby pred voľbami v roku 2016 nehovorila o ich údajnom vzťahu z roku 2006, ktorý Trump popiera. Peniaze herečke vyplatil vtedajší Trumpov právnik Michael Cohen.



Trest mal byť pôvodne oznámený v polovici septembra. Sudca Juan Merchan, ktorý je pod veľkým politickým tlakom, však vyhovel Trumpovej žiadosti, aby tak urobil až po prezidentských voľbách. Minulý piatok určil ako dátum vynesenia rozsudku 10. január, no zároveň avizoval, že Trumpovi neuloží trest odňatia slobody.



Trump by sa tak stal prvým zvoleným prezidentom USA, ktorého odsúdia za trestný čin. Po skončení svojho prvého funkčného obdobia (2017 – 2021), poznačeného mnohými škandálmi, bol obvinený celkovo v štyroch trestných veciach, vrátane manipulácie volieb a v súvislosti s útokom svojich radikálnym podporovateľov na Kapitol.



Dve trestné konania zo strany federálnych súdnych orgánov boli medzičasom zastavené s odôvodnením, že americké ministerstvo spravodlivosti vo všeobecnosti nevyšetruje úradujúcich prezidentov. Prípad marenia výsledku volieb v americkom štáte Georgia je odložený.