Trump žiada potvrdenie trestu smrti pre útočníka z maratónu v Bostone

Washington 3. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v nedeľu vyslovil za to, aby vláda opäť požadovala trest smrti pre Džochara Carnajeva, jedného z vykonávateľov bombového útoku na Bostonský maratón v roku 2013, pri ktorom zomreli traja ľudia a zranenia utrpelo 264 osôb. Uviedli to agentúry AFP a DPA.



"Zriedkakedy si niekto zaslúži trest smrti viac ako bombový atentátnik z Bostonu Džochar Carnajev," napísal Trump na Twitteri. "Toľko stratených a zničených životov," dodal.



Federálna vláda preto podľa neho musí v obnovenom procese znovu žiadať trest smrti. "Naša krajina si nemôže dovoliť, aby rozhodnutie odvolacieho súdu zostalo platné. Je tiež smiešne, že tento proces trvá tak dlho!" konštatoval šéf Bieleho domu.



Bombový atentát na bostonský maratón z 15. apríla 2013 bol najzávažnejším teroristickým činom na území Spojených štátov od koordinovaných teroristických útokov z 11. septembra 2001.



Nálože v cieľovej rovinke maratónu nastražili bratia Džochar a Tamerlan Carnajevovci, ktorí sa s rodinou prisťahovali do USA z Kirgizska a majú čečenský pôvod. Mladšieho Džochara zadržali o štyri dni po útoku, Tamerlana zastrelila polícia. Džochara v roku 2015 usvedčili z terorizmu a odsúdili na trest smrti, následne sa však odvolal.



Tamerlan Carnajev sa k činu priznal. Nachádza sa v prísne stráženom väzení v americkom štáte Colorado. Trest smrti zrušil v piatok odvolací súd so zdôvodnením, že nebola zaručená nestrannosť poroty, keďže jeden z jej členov označil Carnajeva na Twitteri za "odpad".



Odvolací súd zrušil iba tú časť rozsudku, ktorá sa týka obvinení z trestu smrti. Sudcovia zdôraznili, že aj keby bolo zrušenie trestu smrti pri opätovnom preskúmaní potvrdené, Carnajev by bol prinajmenšom odsúdený na doživotie.