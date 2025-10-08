< sekcia Zahraničie
Trump žiada preverenie senátora Blumenthala
Autor TASR
Washington 8. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok na svojej platforme Truth Social zaútočil na demokratického senátora Richarda Blumenthala, ktorého opäť obvinil zo zavádzania o vojenskej službe počas vojny vo Vietname, a žiada jeho vyšetrovanie. Trumpovmu príspevku predchádzal Blumenthalov spor s ministerkou spravodlivosti USA Pam Bondiovou počas jej vypočúvania v Kongrese. Informovala o tom v stredu agentúra AFP, píše TASR.
Trump vo svojom príspevku Blumenthala obvinil, že o svojej službe v armáde počas vojny vo Vietname roky klamal, pričom sa vydával za vojnového hrdinu. „Tento chlap by vôbec nemal byť v Senáte USA. Malo by sa to vyšetriť a spravodlivosť by mala byť nastolená,“ napísal Trump.
Blumenthal pôsobí v Senáte od roku 2011 ako zástupca štátu Connecticut, ktorý susedí s Trumpovým domovským štátom New York. Počas vietnamskej vojny dostal Blumenthal päťkrát odklad povinnej služby. Do námornej pechoty vstúpil v roku 1970, ale nikdy neslúžil v juhovýchodnej Ázii.
Už v roku 2010, počas svojej prvej kampane pred voľbami do Senátu, bol Blumenthal obvinený zo zavádzania v súvislosti so svojou službou v armáde. Vtedy priznal, že sa nevyjadril celkom „jasne a presne“, pokiaľ ide o opis svojej služby v zálohách námornej pechoty, uviedla televízia CBS News.
Blumenthal patrí medzi Trumpových dlhoročných kritikov – v roku 2017 Trumpa zažaloval za údajné porušenie ústavného ustanovenia o odmenách, ktoré zakazuje vládnym činiteľom prijímať dary od zahraničných subjektov. Súd prípad napokon zamietol, no ich osobný konflikt odvtedy pretrváva.
Sám Trump vo Vietname nikdy neslúžil. Počas tejto vojny dostal päťkrát odklad nástupu do vojenskej služby – štyri kvôli štúdiu a piaty z údajne zdravotných dôvodov – pre kostnú ostrohu. Tento dôvod neskôr viaceré médiá spochybňovali, doplnila CBS News.
Trump mal aj v minulosti spory s veteránmi a politikmi s vojenskou minulosťou. V roku 2015 spochybnil hrdinstvo zosnulého republikánskeho senátora Johna McCaina, ktorý bol počas vojny päť rokov zajatcom v Hanoji. „Nie je to žiaden vojnový hrdina. Bol hrdina len preto, že ho zajali,“ vyhlásil vtedy Trump.
O rok neskôr sa dostal do konfliktu aj s Khizrom Khanom, otcom moslimského vojaka padlého v Iraku, ktorého obvinil z „útoku na prezidenta“, keď kritizoval jeho politiku voči moslimom.
