Trump žiada súd o povolenie obmedzenia práva na automatické občianstvo

Washington 13. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok požiadal Najvyšší súd, aby obmedzil dopad rozhodnutí troch federálnych sudcov. Sudcovia zablokovali jeho dekrét o zrušení automatického udeľovania občianstva každému, kto sa narodí na území Spojených štátov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP a webu televízie CBS News.



Trumpova administratíva Najvyšší súd požiadala o zúženie dosahu súdnych príkazov vydaných federálnymi sudcami v štátoch Maryland, Massachusetts a Washington.



"Tieto prípady, ktoré sa týkajú napadnutia prezidentovho výkonného nariadenia z 20. januára 2025 súvisiaceho s právom na občianstvo, vyvolávajú dôležité ústavné otázky so závažnými dôsledkami pre zabezpečenie hraníc," uvádza sa v oficiálnej žiadosti.



Dekrét v prípade platnosti odoprie občianstvo osobám narodeným po 19. februári ak ich rodičia sú v USA nelegálne. Zároveň by zakázal americkým úradom vydávať akékoľvek doklady a dokumenty uznávajúce občianstvo takýchto detí.



Trumpova administratíva argumentuje, že deti neobčanov podľa nej nepodliehajú jurisdikcii Spojených štátov, a preto ani nemajú nárok na občianstvo.



Právo na automatické občianstvo je pritom zaručené 14. dodatkom americkej ústavy. Kongres ho prijal v roku 1868 po skončení občianskej vojny a zrušení otroctva so zámerom zaručiť občianske práva bývalým otrokom a ich deťom.