Trump žiada sudcu o odklad verdiktu v prípade podplácania a falšovania

New York 15. augusta (TASR) - Americký exprezident a kandidát Republikánskej strany v nadchádzajúcich voľbách Donald Trump v stredu požiadal sudcu o odloženie verdiktu v procese, v ktorom ho v máji usvedčili z podplácania pornohorečky a falšovania úradných záznamov. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AP.



Trumpov advokát Todd Blanche vo zverejnenom liste adresovanom sudcovi v New Yorku uviedol, že odsúdenie Trumpa, ktoré je naplánované na 18. septembra, by zasiahlo do priebehu prezidentských volieb. Tie sa v USA uskutočnia 5. novembra.



Blanche taktiež uviedol, že odloženie verdiktu Trumpovi poskytne čas na premyslenie ďalších krokov, keďže iba dva dni predtým súd rozhodne o žiadosti obhajoby o zrušenie celého prípadu v súvislosti s prelomovým rozhodnutím Najvyššieho súdu USA o prezidentskej imunite.



Sudca pôvodne plánoval vyniesť trest pre exprezidenta už v júli. Rozhodnutie však odložil pre verdikt Najvyššieho súdu, ktorý v máji rozhodol, že americkí prezidenti nemôžu byť trestne stíhaní za činy spojené s výkonom funkcie. Dôkazy súvisiace s výkonom prezidentskej funkcie podľa súdu zároveň obžaloba nemôže použiť na dokazovanie trestných vecí, ktoré sa výkonu funkcie priamo netýkajú.



Trumpovi právnici uviedli, že v súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu nastali v prípade nové skutočnosti, a požadujú zrušenie celého procesu. Prokurátora však argumentuje, že exprezidenta usvedčili za čin, ktorého sa dopustil ako súkromná osoba.



Trumpa v máji uznali za vinného z podplácania pornoherečky Stormy Danielsovej (vlastným menom Stephanie Cliffordová) výmenou za jej mlčanlivosť. Podľa výpovede 45-ročnej herečky mala s Trumpom v roku 2006, keď už bol ženatý so súčasnou manželkou Melaniou, viackrát pohlavný styk. Pred víťaznými prezidentskými voľbami v roku 2016 jej zaplatili za to, aby o tom mlčala.



Exprezident bol tiež obvinený z falšovania obchodných záznamov, keď prostredníctvom svojho bývalého právnika Michaela Cohena pornohorečke pred voľbami v roku 2016 vyplatil 130.000 dolárov. Trump, ktorého porota uznala za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby, obvinenia poprel.