Trump získal krátko po odsúdení od darcov 35 miliónov dolárov

Washington 31. mája (TASR) - Tím Donalda Trumpa v piatok uviedol, že po štvrtkovom odsúdení amerického exprezidenta v prípade podplácania pornoherečky vyzbieral z online darov 35 miliónov dolárov v malých čiastkach. Verdikt newyorského súdu podľa Trumpovho tímu zvýšil jeho podporu "ako nikdy predtým". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Krivák Joe Biden a demokrati svojím politickým honom na čarodejnice a zasahovaním do volieb prebudili hnutie MAGA (Make America Great Again - Urobme Ameriku opäť veľkou) ako nikdy predtým," uviedli vo vyhlásení vedúci asistenti kampane Chris LaCivita a Susie Wilesová.



Podľa ich vyjadrenia bol digitálny systém na získavanie finančných prostriedkov už niekoľko minút po oznámení rozsudku zahltený darmi. Od drobných darcov prišlo celkovo 34,8 milióna dolárov. Tridsať percent z tejto sumy pochádza od nových darcov.



Bývalého prezidenta Spojených štátov uznala vo štvrtok porota newyorského súdu za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania výmenou za mlčanlivosť a s tým súvisiaceho falšovania obchodných záznamov s cieľom zakryť sexuálny škandál v záverečnej fáze prezidentskej kampane v roku 2016.



Trump čelí aj ďalším súdnym konaniam v spojitosti s úsilím o zvrátenie výsledkov volieb v roku 2020 či útokom na washingtonský Kapitol v januári 2021.



Škandály však Trump podľa AFP dlhodobo využíva vo svoj prospech a webová stránka jeho kampane začala presmerovávať návštevníkov na stránku na získavanie finančných prostriedkov. Na nej chvíľu po odsudzujúcom verdikte vyhlásil, že je "politickým väzňom". Sám seba vyhlasuje za mučeníka ochotného obetovať svoju slobodu, aby sa zastal svojich priaznivcov. Prirovnal sa už k Nelsonovi Mandelovi či Ježišovi.



"Hon na čarodejnice! Ak sa toto môže stať mne, môže sa to stať každému!" napísal Trump v piatok na svojej platforme Truth Social.