Trump zložil záruku požadovanú v spore o podvode s nehnuteľnosťami

New York 2. apríla (TASR) - Bývalý prezident USA Donald Trump zložil v pondelok záruku vo výške 175 miliónov dolárov. Splnil tak minulotýždňové nariadenie odvolacieho súdu, ktorý mu v občianskoprávnom spore týkajúcom sa jeho údajných podvodov s nadhodnocovaním majetku znížil pôvodne uloženú "kauciu", pričom sa vyhol aj potenciálnemu zhabaniu majetku. TASR o tom píše podľa agentúry AFP citujúcej zo súdnych spisov.



Odvolací súd v New Yorku minulý týždeň znížil Trumpovi pôvodne vymeranú kauciu vo výške 454 miliónov dolárov na 175 miliónov, pričom mu dal desať dní na jej zloženie. "S veľkým rešpektom vnímam rozhodnutie odvolacieho súdu a veľmi rýchlo, do dosiatiach dní, zložím 175 miliónov dolárov v hotovosti... či inou formou zábezpeky," zareagoval vtedy Trump.



Americký exprezident bol vo februári v spore uznaný za vinného, pričom sudca Arthur Engoron mu nariadil zaplatiť pokutu viac než 350 miliónov dolárov plus ďalších 100 miliónov na úrokoch. V prípade - podvodu s nehnuteľnosťami - boli za vinných uznaní aj dvaja z Trumpových synov.



Trump sa proti rozhodnutiu súdu odvolal, avšak aj počas prebiehajúceho odvolacieho procesu mal pôvodne do 25. marca súdu preukázať, že peniaze v prípade potvrdzujúceho verdiktu dokáže štátu zaplatiť, a teda buď túto čiastku na súde rovno zložiť alebo si na ňu zohnať ručiteľov. V opačnom prípade mu hrozilo zhabanie majetku.



Trumpovi právnici však tvrdili, že je prakticky nemožné nájsť ručiteľa na takú vysokú sumu a súd žiadali o zníženie takejto zábezpeky, čo sa im napokon podarilo.