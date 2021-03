Trump znova opakuje tvrdenie o podvodoch v prezidentských voľbách

Washington 21. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump sa naďalej drží svojich nepreukázaných tvrdení o volebných podvodoch, a to aj viac než štyri mesiace po tom, ako ho v prezidentských voľbách porazil Joe Biden.



"Žiaľ, voľby boli zmanipulované," uviedol Trump v sobotu. Najvyšší súd USA a ďalšie súdy v krajine, pred ktorými jeho tím neuspel s desiatkami sťažností na výsledky volieb, sú podľa neho "zbabelé" a tak sa aj zapíšu do dejín. Informovala o tom agentúra DPA.



Trumpovo vyhlásenie bolo reakciou na článok denníka New York Times, v ktorom sa píše, že konzervatívni aktivisti si exprezidentove tvrdenia o volebných podvodoch stanovujú za svoju prioritu, aby získavali financie a udržali jednotu jeho stúpencov.



Od volieb z 3. novembra minulého roka Trump opakuje, že ho pripravili o víťazstvo podvodom. Na poste šéfa Bieleho domu ho Biden vystriedal 20. januára.