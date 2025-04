Trump znovu odložil uplatňovanie zákazu platformy TikTok v USA

Washington 4. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok dekrétom odložil o ďalších 75 dní uplatňovanie zákazu prevádzky videoplatformy TikTok v Spojených štátoch. Podľa agentúry AP tým chce získať čas pre svoju administratívu, aby sprostredkovala predaj americkej pobočky TikToku, ktorý by ju previedol pod iného vlastníka, inak platforme hrozí v Spojených štátoch zákaz pôsobenia. Informuje o tom TASR.



Kongres USA vlani schválil zákon, ktorý čínsku materskú spoločnosť ByteDance nútil predať americkú pobočku TikToku do 19. januára 2025 s tým, že inak nebude môcť v Spojených štátoch pôsobiť. Legislatívu jednohlasne potvrdil aj Najvyšší súd USA. Ako dôvody boli uvádzané obavy o národnú bezpečnosť. Demokrati i republikáni sa obávali, že komunistická vláda v Pekingu by mohla získať prístup k množstvu osobných údajov a využiť TikTok na uplatňovanie politického vplyvu v USA.



Trump v januári po prevzatí úradu prezidenta predĺžil platnosť zákazu o 75 dní do 5. apríla, aby mohol vyjednať dohodu o zachovaní platformy. ByteDance však podľa AP trvá na tom, že americká pobočka TikToku nie je na predaj.



„Dohoda si ešte vyžaduje prácu, aby sa zabezpečilo podpísanie všetkých potrebných povolení, a preto podpisujem výkonné nariadenie na udržanie TikToku v prevádzke na ďalších 75 dní,“ uviedol v piatok Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. V rokovaniach s platformou a Čínou bol podľa neho dosiahnutý výrazný pokrok.