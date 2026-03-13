< sekcia Zahraničie
Trump znovu varoval Irán a naznačil ďalšie útoky
Okolie iránskej metropoly Teherán a jeho okrajové oblasti zasiahli v piatok skoro ráno intenzívne letecké údery. Podľa AP nateraz nie je jasné, čo presne bolo cieľom týchto útokov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 13. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social opäť pohrozil Iránu a naznačil, že na krajinu by mohli v priebehu dňa Spojené štáty znovu vo veľkej miere zaútočiť. Svoju účasť na tomto konflikte, ktorý už trvá takmer dva týždne, označil Trump za „veľkú česť“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Úplne ničíme teroristický režim Iránu, vojensky, ekonomicky a inak... Iránske námorníctvo je preč, ich letectvo už neexistuje, rakety, drony a všetko ostatné je zničené a ich vodcovia boli vymazaní z povrchu zeme,“ uviedol Trump v príspevku na Truth Social.
„Máme bezkonkurenčnú palebnú silu, neobmedzené množstvo munície a veľa času – sledujte, čo sa s týmito vyšinutými sviniarmi dnes stane,“ vystríhal prezident.
„Nevinných ľudí po celom svete zabíjali 47 rokov a teraz ich zabíjam ja, ako 47. prezident USA. Aká veľká česť to je!“ dodal Trump.
Okolie iránskej metropoly Teherán a jeho okrajové oblasti zasiahli v piatok skoro ráno intenzívne letecké údery. Podľa AP nateraz nie je jasné, čo presne bolo cieľom týchto útokov.
Konflikt na Blízkom východe začal 28. februára po americko-izraelských zásahoch v Iráne, ktorý v reakcii na to spustil útoky naprieč regiónom. Pravidelné údery hlásia aj ostatné štáty Perzského zálivu.
„Úplne ničíme teroristický režim Iránu, vojensky, ekonomicky a inak... Iránske námorníctvo je preč, ich letectvo už neexistuje, rakety, drony a všetko ostatné je zničené a ich vodcovia boli vymazaní z povrchu zeme,“ uviedol Trump v príspevku na Truth Social.
„Máme bezkonkurenčnú palebnú silu, neobmedzené množstvo munície a veľa času – sledujte, čo sa s týmito vyšinutými sviniarmi dnes stane,“ vystríhal prezident.
„Nevinných ľudí po celom svete zabíjali 47 rokov a teraz ich zabíjam ja, ako 47. prezident USA. Aká veľká česť to je!“ dodal Trump.
Okolie iránskej metropoly Teherán a jeho okrajové oblasti zasiahli v piatok skoro ráno intenzívne letecké údery. Podľa AP nateraz nie je jasné, čo presne bolo cieľom týchto útokov.
Konflikt na Blízkom východe začal 28. februára po americko-izraelských zásahoch v Iráne, ktorý v reakcii na to spustil útoky naprieč regiónom. Pravidelné údery hlásia aj ostatné štáty Perzského zálivu.