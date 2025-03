Trump zopakoval svoj nárok na Grónsko

Washington 26. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu opäť zopakoval svoje predošlé tvrdenia o nároku Spojených štátov na Grónsko a vyhlásil, že je kľúčové pre americkú bezpečnosť. Povedal to deň pred tým, ako delegácia Bieleho domu navštívi toto autonómne územie Dánska, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Potrebujeme Grónsko pre medzinárodnú bezpečnosť. Potrebujeme ho. Musíme ho mať," povedal Trump v podcaste Vinceho Coglianesea. "Nerád to tak hovorím, ale musíme ho mať," doplnil.



Americkí predstavitelia, vrátane viceprezidenta J.D. Vancea, mali pôvodne počas cesty do Grónska od štvrtka do soboty navštíviť tamojšie historické pamiatky, dozvedieť sa viac o miestnej kultúre a pozrieť si preteky psích záprahov v meste Sisimiut. Delegácia nakoniec zmenila program návštevy a zavíta iba na vojenskú základňu USA Pituffik Space Base.



Dánsko aj Grónsko tento krok ocenili a podľa agentúry AP sa im dokonca "uľavilo". Zmenou programu sa znížila pravdepodobnosť, že sa americkej delegácii skrížia cesty s obyvateľmi rozhnevanými Trumpovými vyhláseniami o anexii tohto ostrova, dodáva AP.