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Trump zopakoval, že bol veľmi sklamaný z postoja NATO voči Iránu
Americký prezident opakovane kritizuje spojencov z NATO za to, že nevynakladajú dostatočné prostriedky na obranu a že sú podľa neho príliš závislí od Spojených štátov.
Autor TASR
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Ankara 7. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok po príchode do tureckej Ankary na summit Severoatlantickej aliancie (NATO) zopakoval, že bol „veľmi sklamaný“ z reakcie európskych spojencov, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bol som veľmi sklamaný z NATO,“ povedal Trump novinárom pri stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.
„Nepotrebovali sme žiadnu pomoc a v istom zmysle som testoval ľudí. Chcel som zistiť, či by nám boli oporou, pretože už dlho hovorím, že my sme im pomohli, ale nie som si istý, či by oni pomohli nám,“ dodal.
Americký prezident opakovane kritizuje spojencov z NATO za to, že nevynakladajú dostatočné prostriedky na obranu a že sú podľa neho príliš závislí od Spojených štátov. Jeho kritika zosilnela po začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky na Irán. Viaceré európske členské štáty NATO vtedy vyzvali na zdržanlivosť a diplomatické riešenie konfliktu. Niektoré krajiny zároveň odmietli priamo poskytnúť americkej armáde pomoc, čo Trump takisto opakovane kritizoval.
V tejto súvislosti počas stretnutia s Erdoganom spomenul aj taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. Podľa agentúry ANSA o nej povedal, že hoci ju má rád, „v otázke vojny s Iránom nám nepodržala chrbát“.
Trump a Meloniová udržovali pred vojnou s Iránom priateľské vzťahy. V uplynulom období však Trump na adresu talianskej premiérky vyslovil provokatívne poznámky. Meloniová minulý mesiac obvinila Trumpa, že si o nej vymyslel príbeh, ako ho na summite G7 vo Francúzsku „prosila“ o spoločnú fotografiu. V pondelok šéf Bieleho domu ich spor pripomenul, keď na svojej platforme Truth Social zverejnil fotografiu, ako sa talianska premiérka na neho pozerá s popisom „POTREBNÝ ZÁKAZ PRIBLÍŽENIA“.
„Bol som veľmi sklamaný z NATO,“ povedal Trump novinárom pri stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.
„Nepotrebovali sme žiadnu pomoc a v istom zmysle som testoval ľudí. Chcel som zistiť, či by nám boli oporou, pretože už dlho hovorím, že my sme im pomohli, ale nie som si istý, či by oni pomohli nám,“ dodal.
Americký prezident opakovane kritizuje spojencov z NATO za to, že nevynakladajú dostatočné prostriedky na obranu a že sú podľa neho príliš závislí od Spojených štátov. Jeho kritika zosilnela po začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky na Irán. Viaceré európske členské štáty NATO vtedy vyzvali na zdržanlivosť a diplomatické riešenie konfliktu. Niektoré krajiny zároveň odmietli priamo poskytnúť americkej armáde pomoc, čo Trump takisto opakovane kritizoval.
V tejto súvislosti počas stretnutia s Erdoganom spomenul aj taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. Podľa agentúry ANSA o nej povedal, že hoci ju má rád, „v otázke vojny s Iránom nám nepodržala chrbát“.
Trump a Meloniová udržovali pred vojnou s Iránom priateľské vzťahy. V uplynulom období však Trump na adresu talianskej premiérky vyslovil provokatívne poznámky. Meloniová minulý mesiac obvinila Trumpa, že si o nej vymyslel príbeh, ako ho na summite G7 vo Francúzsku „prosila“ o spoločnú fotografiu. V pondelok šéf Bieleho domu ich spor pripomenul, keď na svojej platforme Truth Social zverejnil fotografiu, ako sa talianska premiérka na neho pozerá s popisom „POTREBNÝ ZÁKAZ PRIBLÍŽENIA“.