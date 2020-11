Trump zrejme čoskoro nariadi odsun vojakov z Afganistanu a Iraku

Washington 17. novembra (TASR) - Dosluhujúci prezident USA Donald Trump zrejme už v najbližších dňoch nariadi výrazné zníženie počtu amerických vojakov v Afganistane a Iraku. Mal by tak urobiť ešte pred tým, než v januári odovzdá prezidentský úrad svojmu nástupcovi Joeovi Bidenovi, informovala v pondelok televízia CNN, pre ktorú to potvrdili dvaja nemenovaní americkí predstavitelia.



V Afganistane v súčasnosti pôsobí zhruba 4500 a v Iraku 3000 príslušníkov armády USA. Na základe Trumpovho očakávaného nariadenia by v oboch krajinách malo zostať len po 2500 amerických vojakov.



Velitelia americkej armády podľa CNN očakávajú, že Trumpov oficiálny príkaz na odsun príde v najbližších dňoch, zrejme ešte tento týždeň. Pentagón už vyzval príslušných veliteľov, aby sa na takýto krok začali pripravovať.



Pentagón ani Biely dom sa k správe bezprostredne nevyjadrili.



K odsunu stanoveného počtu vojakov by podľa CNN malo dôjsť do 15. januára. Novozvolený prezident USA Joe Biden by sa mal ujať moci o päť dní neskôr, teda 20. januára.



Donald Trump 9. novembra odvolal z funkcie ministra obrany Marka Espera, s ktorým sa názorovo rozchádzal vo viacerých otázkach. Jednou z nich bol podľa agentúry DPA zrejme aj Esperov nesúhlas s podľa neho predčasným sťahovaním amerických vojakov z oblastí konfliktov v zahraničí.



Nový úradujúci šéf Pentagónu Christopher Miller naopak počas minulého víkendu zverejnil v amerických médiách list, v ktorom hovoril o únave USA z vojen v zámorí. "Všetky vojny musia skončiť," napísal Miller, podľa ktorého by sa mala americká armáda v zahraničí sústrediť skôr na podporné aktivity.



V Afganistane pôsobia americkí vojaci od roku 2001, v Iraku od roku 2003. Odchádzajúci prezident Trump sľuboval, že stiahne vojakov z oboch krajín už počas predvolebnej kampane pred predchádzajúcimi prezidentskými voľbami v roku 2016.