Trump zrejme už čoskoro zverejní svoj blízkovýchodný mierový plán

Washington 24. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že zrejme už v najbližších dňoch zverejní svoj dlhoočakávaný mierový plán na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Trump tak podľa vlastných slov plánuje urobiť ešte pred budúcotýždňovou schôdzkou s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vo Washingtone.



"Je to výborný plán. Je to plán, ktorý bude vážne fungovať," povedal Trump novinárom počas letu na stretnutie s republikánskymi lídrami na Floride. Jeho slová citovala agentúra AP.



Americký prezident bude v utorok 28. januára hostiť v Bielom dome Benjamina Netanjahua a hlavného izraelského opozičného lídra Bennyho Ganca. Predmetom rokovaní by mal byť Trumpov mierový plán pre Blízky východ, ktorého detaily však zatiaľ nie sú známe.



Vo štvrtok Trump novinárom povedal, že svoj plán "zrejme" zverejní "o trochu skôr", ako sa uskutoční schôdzka s Netanjahuom a Gancom. Vyjadril pritom presvedčenie, že Izrael aj Palestínčania si v skutočnosti želajú uzavretie mierovej dohody, aj keď to nie vždy verejne priznávajú.



Predstavitelia americkej administratívy už podľa Trumpa "v krátkosti" hovorili o mierovom pláne aj s Palestínčanmi. Tí už vopred americký plán odmietli a obvinili Biely dom z nespravodlivého nadŕžania Izraelu.



Americký prezident je však presvedčený, že Palestínčania budú mať záujem o pláne ďalej rokovať, pretože obsahuje "mnoho stimulov", ktoré by ich mohli zaujímať. "Som si istý tým, že aj keby spočiatku reagovali negatívne, tak (náš plán) je pre nich v skutočnosti pozitívny," domnieva sa šéf Bieleho domu.



Zdôraznil, že by bol veľmi rád, keby práve on dosiahol uzavretie mierovej dohody medzi Izraelom a Palestínčanmi, o ktorej sa hovorí, že je "najťažšou zo všetkých dohôd," citovala Trumpove slová agentúra DPA.